Clásica Ciclista San Sebastián 2019

I percorsi

Il 2019 sarà ricordato come un anno di importanti novità per la Clásica Ciclista San Sebastián: la maggiore è senza dubbio la nascita di una gara internazionale femminile che si disputerà in contemporanea a quella maschile, ma anche il percorso sarà soggetto ad un notevole restyling con l’inserimento di due nuove salite dalle pendenze decisamente impegnative. La gara maschile misurerà complessivamente 227.3 chilometri con partenza e arrivo sempre a San Sebastián sul celebre Boulevard che si affaccia sulla spiaggia della Concha: la sola prima parte di corsa molto ondulata, condurrà i corridori all’ascesa dello Jaizkibel, ormai sempre più distante e meno influente sull’economia generale della gara.

Negli ultimi 80 chilometri abbiamo invece tre salite, di cui due nuove. Si inizia con l’ascesa di Erlaitz, una durissima rampa di 3.8 chilometri con una pendenza media del 10.6% e una massima del 13% che farà esplodere il gruppo, anche se sarà difficile assistere ad attacchi individuali qui. Dopo un primo passaggio sul traguardo la corsa andrà a prendere la seconda salita scoperta dagli organizzatori, quella di Mendizorrotz: se facciamo i conti su 4.1 chilometri la pendenza media è 7.3%, ma i primi due chilometri sono all’11.3% con addirittura un tratto di 500 metri al 14.7%; insomma, si tratta di un’ascesa micidiale che terminerà a 37 km dall’arrivo. Per la resa dei conti finale, invece, ci sarà ancora una volta lo strappo di Murgil Tontorra, presenza fissa da alcune edizioni con i suoi due chilometri al 10%.

Per quanto riguarda la gara femminile, invece, il percorso sarà più breve ma di sicuro non meno impegnativo: 126.7 sono i chilometri complessivi in programma con quattro salite riconosciute come gran premi della montagna. Il primo passaggio chiave sarà proprio lo Jaizkibel che per le donne sarà seguito da un più classico Alto de Arkale, seguendo quello che era il percorso tradizionale della Clásica Ciclista San Sebastián prima delle ultime modifiche. Anche per le ragazze sarà poi previsto un primo passaggio sul Boulevard di San Sebastián, entrando poi nel tratto finale di gara che sarà identico a quello degli uomini con le ascese di Mendizorrotz e Murgil Tontorra: le scalatrici sono avvisate.

Le altimetrie

Sabato 3/8 - Gara maschile (227.3 km) Partenza: San Sebastián ore 11.45

Arrivo: San Sebastián ore 17.10-17.50 Salite: Meaga (140 m-3a cat.) km 27, Iturburu (553 m-2a cat.) km 59.6, Alkiza (336 m-3a cat.) km 78.9, Jaizkibel (455 m-1a cat.) km 133.6, Erlaitz (497 m-1a cat.) km 153, Mendizorrotz (345 m-2a cat.) km 190.5, Murgil Tontorra (254 m-2a cat.) km 219 Sabato 3/8 - Gara femminile (126.7 km) Partenza: San Sebastián ore 10.15

Arrivo: San Sebastián ore 13.25-13.50 Salite: Jaizkibel (455 m-1a cat.) km 41, Arkale (205 m-3a cat.) km 64, Mendizorrotz (345 m-2a cat.) km 90.1, Murgil Tontorra (254 m-2a cat.) km 119.1

I protagonisti

I principali protagonisti per la Clásica San Sebastián 2019 vanno ricercati tra i reduci del Tour de France e non è neanche facile indicare un favorito netto proprio perché tutto dipenderà da come i big sono usciti da tre settimane di corsa molto intense e da come le gambe hanno reagito in questa settimana. Ovviamente in pole position è fin troppo facile indicare il campione uscente Julian Alaphilippe che al Tour ha dato spettacolo andando ben oltre le più rosee aspettative: il corridore della Deceuninck-QuickStep è ovviamente adattissimo alle brevi e ripide salite basche, ma il grande sforzo per provare a difendere la maglia potrebbe averlo prosciugato. In squadra ci sarà anche da seguire il fenomeno Remco Evenepoel, all’esordio in una classica World Tour: la tappa vinta all’Adriatica Ionica Race è stato un bell’avvicinamento.

Chi invece al Tour de France è sembrato chiudere in crescendo è il campione del mondo Alejandro Valverde che ha sfiorato la vittoria di tappa a Val Thorens: il capitano della Movistar, che avrà tra le proprie fila anche l’idolo locale Mikel Landa, ha vinto a San Sebastián nel 2008 ed in altre quattro occasioni è riuscito a salire sul podio. Altra stella al via della corsa sarà il colombiano Egan Bernal che il Tour de France lo ha vinto dando una grande conferma a tutti quelli che lo vedevano favorito nonostante i soli 22 anni di età: il corridore del Team Ineos è sicuramente più adatto alle gare a tappe che a quelle di un giorno, inoltre la sua è stata una settimana molto intensa, ma il percorso impegnativo lo aiuterà a mettersi in mostra. Nella squadra britannica attenzione anche a Wout Poels.

Tra i principali favoriti di questa Clásica San Sebastián bisogna poi considerare il neerlandese Bauke Mollema (Trek-Segafredo), quattro volte sul podio qui nelle ultime cinque edizioni: un brutto Tour, ma questa è la sua gara e vorrà farsi vedere, magari assieme al compagno di squadra Giulio Ciccone. Da seguire con molta attenzione sono anche i gemelli Yates: di Adam si ricorda lo stupore per la vittoria sul Boulevard nel 2015, ma è Simon che al Tour de France aveva la gamba migliore tanto da riuscire a vincere due belle tappe di montagna. Occhio anche al canadese Michael Woods, che con queste salite in teoria dovrebbe andarci a nozze, mentre la condizione di Tony Gallopin non sembra essere quella che gli permise di fare secondo nel 2016 e nel 2017.

Ci sono anche tanti altri corridori che pur non essendo considerabili tra i più quotati per la vittoria, andranno comunque tenuti in seria considerazione. Per il campione olimpico Greg Van Avermaet il nuovo tracciato potrebbe essere un po’ troppo impegnativo, non sarà invece così per uomini come Daniel Martin, Laurens De Plus, Roman Kreuziger, Mark Padun, Tim Wellens, Tiesj Benoot, David Gaudu e Valentin Madouas. Attenzione al trio basco dell’Astana con Gorka Izagirre, Pello Bilbao e Omar Fraile pronti a stupire sulle strade di casa, mentre in casa Bora-Hansgrohe si punta forte sugli austriaci Patrick Konrad e Gregor Mühlberger, soprattutto quest’ultimo ottimo gregario al Tour de France.

Per quanto riguarda invece la prima edizione della Clásica San Sebastián, la rosa di coloro che hanno ambizioni di vittoria è molto più ristretta proprio per la complessità del percorso. La squadra da battere sarà senza dubbio alcuno la Mitchelton-Scott che si presenta in gara con la sua formazione migliore: ci sono infatti Annemiek van Vleuten, Amanda Spratt e Lucy Kennedy, e difficilmente si sfuggirà alla morsa del team australiano. Di sicuro ci proverà la sudafricana Ashleigh Moolman (CCC Liv), recentissima vincitrice di una gara 1.2 in Navarra proprio davanti a Kennedy; il Team WNT-Rotor potrà giocarsi una doppia carta, la basca Ane Santesteban e la nostra Erica Magnaldi, per la Movistar il ruolo di capitana dovrebbe essere rivestito dalla maiorchina Mavi García, mentre delle chance di fare un grande risultato lo ha anche la veneta Soraya Paladin (Alé Cipollini).

La startlist maschile ufficiale

Deceuninck-Quick Step

1 ALAPHILIPPE Julian

2 CAPECCHI Eros

3 DECLERCQ Tim

4 DEVENYNS Dries

5 EVENEPOEL Remco

6 HONORÉ Mikkel Frølich

7 MAS Enric AG2R La Mondiale

11 GALLOPIN Tony

12 BIDARD François

13 PARET-PEINTRE Aurélien

14 DUPONT Hubert

15 HÄNNINEN Jaakko

16 PETERS Nans

17 WARBASSE Larry Astana Pro Team

21 IZAGIRRE Gorka

22 BILBAO Pello

23 BALLERINI Davide

24 FRAILE Omar

25 GREGAARD Jonas

26 BIZHIGITOV Zhandos

27 VILLELLA Davide Bora Hansgrohe

31 KONRAD Patrick

32 GATTO Oscar

33 GROßSCHARTNER Felix

34 MCCARTHY Jay

35 MÜHLBERGER Gregor

36 PFINGSTEN Christoph

37 OSS Daniel CCC Team

41 VAN AVERMAET Greg

42 BARTA Will

43 ČERNÝ Josef

44 DE LA PARTE Víctor

45 ROSSKOPF Joey

46 BEVIN Patrick

47 ZOIDL Riccardo EF Education First

51 CLARKE Simon

52 CAICEDO Jonathan Klever

53 CARTHY Hugh

54 DOMBROWSKI Joe

55 HOWES Alex

56 WHELAN James

57 WOODS Michael Groupama-FDJ

61 MOLARD Rudy

62 GAUDU David

63 GENIETS Kevin

64 LUDVIGSSON Tobias

65 MADOUAS Valentin

66 SCOTSON Miles

67 ROUX Anthony Team Ineos

71 BERNAL Egan

72 CASTROVIEJO Jonathan

73 DUNBAR Eddie

74 ELISSONDE Kenny

75 POELS Wout

76 DE LA CRUZ David

77 SOSA Iván Ramiro Lotto Soudal

81 WELLENS Tim

82 BENOOT Tiesj

83 KEUKELEIRE Jens

84 MERTZ Rémy

85 MONFORT Maxime

86 VAN DER SANDE Tosh

87 VANENDERT Jelle Movistar Team

91 LANDA Mikel

92 AMADOR Andrey

93 ARCAS Jorge

94 PEDRERO Antonio

95 CARRETERO Héctor

96 VALVERDE Alejandro

97 VERONA Carlos Mitchelton-Scott

101 YATES Adam

102 BOOKWALTER Brent

103 DURBRIDGE Luke

104 SMITH Dion

105 SCOTSON Callum

106 HAMILTON Lucas

107 YATES Simon Team Sunweb

111 ROCHE Nicolas

112 FRÖHLINGER Johannes

113 BAKELANTS Jan

114 HIRSCHI Marc

115 HAGA Chad

116 STORK Florian

117 VERVAEKE Louis Bahrain Merida

121 GARCÍA CORTINA Iván

122 AGNOLI Valerio

123 BOLE Grega

124 WANG Meiyin

125 GAROSIO Andrea

126 NIBALI Antonio

127 PADUN Mark Team Dimension Data

131 KREUZIGER Roman

132 DLAMINI Nic

133 GHEBREIGZABHIER Amanuel

134 JANSE VAN RENSBURG Jacques

135 DAVIES Scott

136 MEINTJES Louis

137 WYSS Danilo Trek-Segafredo

141 MOLLEMA Bauke

142 BERNARD Julien

143 CICCONE Giulio

144 EG Niklas

145 FELLINE Fabio

146 IRIZAR Markel

147 SKUJIŅŠ Toms Team Jumbo-Visma

152 BOUWMAN Koen

153 DE PLUS Laurens

154 DE TIER Floris

155 KUSS Sepp

156 LINDEMAN Bert-Jan

157 MARTENS Paul Team Katusha Alpecin

161 ZAKARIN Ilnur

162 GONÇALVES José

163 GUERREIRO Ruben

164 CRAS Steff

165 KUZNETSOV Viacheslav

166 SMIT Willie UAE Team Emirates

171 MARTIN Dan

172 COSTA Rui

173 MOLANO Juan Sebastián

174 POGAČAR Tadej

175 POLANC Jan

176 RIABUSHENKO Alexandr

177 SUTHERLAND Rory Burgos BH

181 MADRAZO Ángel

182 BOL Jetse

183 CUBERO Jorge

184 EZQUERRA Jesús

185 FERNANDES José

186 RUBIO Diego

187 SESSLER Nícolas Caja Rural-Seguros RGA

191 ARANBURU Alex

192 CHERNETSKI Sergei

193 IRISARRI Jon

194 LASTRA Jonathan

195 NICOLAU Joel

196 RODRÍGUEZ Cristián

197 SERRANO Gonzalo Cofidis, Solutions Crédits

201 ROSSETTO Stéphane

202 PÉRICHON Pierre-Luc

203 SOUPE Geoffrey

204 TOUZE Damien

205 LEMOINE Cyril

206 PEREZ Anthony

207 SIMON Julien Euskadi-Murias

211 RODRÍGUEZ Óscar

212 BAGÜES Aritz

213 BARCELÓ Fernando

214 BARTHE Cyril

215 BARRENETXEA Ander

216 BRAVO Garikoitz

217 ITURRIA Mikel

La corsa in tv

La corsa maschile verrà trasmessa in diretta da Rai2 ed Eurosport a partire dalle 15.30; la gara femminile invece sarà trasmessa in diretta streaming su RaisportWeb ed Eurosport Player, inoltre è prevista una differita sera su Raisport. Gli orari ed i canali di trasmissione sono rintracciabili nella guida tv di Cicloweb.it.

Albo d’oro