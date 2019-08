Ciclomercato, la Cofidis si rinforza ancora con l’arrivo di Guillaume Martin

L’ambizione di entrare nel World Tour è nota e le possibilità sono alte grazie anche i vari colpi di ciclomercato messi a segno in vista della prossima stagione: la Cofidis si sta rinforzando parecchio e, dopo l’ingaggio di Elia Viviani e Fabio Sabatini, oggi ha annunciato di aver raggiunto un accordo con lo scalatore francese Guillaume Martin per le stagioni 2020 e 2021. Martin ha 26 anni ed è passato professionista nel 2016 con la Wanty-Gobert, formazione in cui ha sempre militato nel corso della sua carriera: nel 2017 ha vinto il Giro della Toscana, quest’anno invece s’è imposto nella tappa del Giro di Sicilia con arrivo sull’Etna e ha terminato il Tour de France in dodicesima posizione a ventidue minuti da Bernal.