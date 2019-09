Italia ai Mondiali: decisi gli uomini per la staffetta mista e gli juniores titolari

1 Minuti per leggerlo

Vanno definendosi le nazionali azzurri per i Campionati del Mondo di Yorkshire 2019 e oggi sono arrivare alcune conferme da parte dei vari commissari tecnici. Se Davide Cassani aspetterà fino a sabato sera per sciogliere i dubbi sulla prova in linea uomini élite, oggi il responsabile delle nazionali dell’Italia ha annunciato i nomi dei tre uomini che prenderanno parte alla nuova staffetta mista: si tratta di Elia Viviani, Edoardo Affini e Davide Martinelli, un trio molto competitivo. Resta ancora qualche dubbio sulle tre donne che verranno scelte a breve dal ct Salvoldi.

Intanto il commissario tecnico Rino De Candido ha fatto le proprie scelte per quanto riguarda la prova in linea della categoria uomini juniores: a vestire la maglia dell’Italia saranno quindi Gianmarco Garofoli, Alessio Martinelli, Andrea Piccolo, Antonio Tiberi ed Edoardo Zambanini. Per la cronometro individuale di categoria erano già stati annunciati ufficialmente Piccolo, Tiberi ed Andrea Piras.