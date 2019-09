Trofeo Matteotti 2019

Il percorso

Fra tutte le corse italiane raggruppate nel filotto autunnale, quella che maggiormente ha beneficiato di questa saggia decisione è senza ombra di dubbio il Trofeo Matteotti. Dopo un barcamenarsi isolato fra luglio e agosto, con una startlist scarna e un’attenzione ridotta tanto che nel 2014 lo stop si temeva fosse definitivo, la prova organizzata dall’UC Fernando Perna è tornata ad essere una corsa viva e vissuta, diventando di fatto una premondiale di sicuro interesse.

Merito anche del percorso disegnato attorno a Pescara, indubbio epicentro della gara. Il tracciato dello scorso anno, lungo 15 km e da ripetere 13 volte, è stato confermato. Partenza e arrivo da piazza Duca degli Abruzzi, con un dislivello a tornata di 150 metri che porta così il totale a quasi 2000 metri in 195 km di gara. Sono tre, in buona sostanza, gli strappi da affrontare: subito esigente quello di Via Tiberi – Madonna dei Sette Dolori (600 metri al 7%), cui segue in rapida successione la calata di Via di Sotto – Colle Caprino (2.6 km al 4%), meno dura ma che comunque offre la possibilità di fare la differenza. Lo strappo finale è quello verso Montesilvano Colle, che presenta 800 metri al 6.6%. Dalla cima rimangono 6.4 km alla conclusione, quasi tutti da affrontare in discesa.

L’altimetria

Pescara – Pescara (195 km)

Circuito di 15 km da ripetere 13 volte

Partenza: Pescara ore 11.15

Arrivo: Pescara ore 16.15 circa

I protagonisti

Sono ventitré le squadre al via, quattro delle quali World Tour. Assenza dell’ultima ora quella de detentore del titolo Davide Ballerini, per cui l’Astana Pro Team è più spuntata e concede a Yevgeniy Gidich una giornata da leader. Ben più fornita la EF Education First con Alberto Bettiol, Simon Clarke e Sep Vanmarcke al pari di un Movistar Team con Carlos Barbero, Carlos Betancur ed Eduard Prades come punte. L’esperto Enrico Gasparotto e il veloce Ryan Gibbons sono le migliori opzioni del Team Dimension Data; ma la formazione che più attira l’attenzione è indubbiamente la nazionale italiana con Sonny Colbrelli e Matteo Trentin in caso di arrivo allo sprint e Davide Formolo e l’idolo abruzzese Giulio Ciccone con la licenza di movimentare la prova.

Come sempre è lunga la sfilza delle Professional a cominciare da quelle nostrane. L’Androni Giocattoli-Sidermec punta a difendere la vetta nella Ciclismo Cup con Manuel Belletti e Francesco Gavazzi; reduce da alcune gare convincenti Neri Sottoli-Selle Italia-KTM cerca di ricucire il gap con il trio in gran spolvero composto da Davide Gabburo, Simone Velasco e Giovanni Visconti. La Nippo-Vini Fantini-Faizanè si affida principalmente a Marco Canola mentre la Bardiani CSF ha Vincenzo Albanese, che qui vinse da under con la divisa azzurra.

Sono sei le Professional straniere e il nome più atteso è sicuramente quello di Andrea Pasqualon. capitano della Wanty-Gobert. Al via ci sono anche Pierre Rolland (Vital Concept-B&B Hotels), accompagnato da Quentin Pacher, e Lilian Calmejane (Total Direct Énergie). La Gazprom-RusVelo ha un Nikolay Cherkasov che sta andando alla grande in questa parte di settembre, leader della Gazprom-RusVelo con Alexander Vlasov. Altri nomi sono quelli di Mauro Finetto (Delko Marseille Provence) e Mauricio Moreira (Caja Rural-Seguros RGA).

Completano il panorama, infine, ben otto Continental, a partire dalla abruzzese-rumena Giotti Victoria che tra le strade di casa vuole far bene con Riccardo Stacchiotti. L’Amore& Vita-Prodir ha un Pierpaolo Ficara che punta a ripetere l’ottimo piazzamento del Toscana e un Marco Tizza particolarmente adatto al tracciato, la Biesse Carrera schiera Filippo Conca, la Sangemini-Trevigiani si affida a Antonio Di Sante, la Beltrami TSA-Hopplà-Petroli Firenze vuole far mostrare i propri giovani a partire da Filippo Baroncini, la D’Amico UM Tools punta su Federico Burchio. Presenti, infine, il CCC Development con Szymon Tracz e la Meridiana Kamen con l’inossidabile Davide Rebellin.

La lista partenti

Astana Pro Team

1 KUDUS Merhawi

2 BIZHIGITOV Zhandos

3 GIDICH Yevgeny

4 NATAROV Yuriy

5 GRUZDEV Dmitriy

6 STALNOV Nikita Italia

11 CICCONE Giulio

12 COLBRELLI Sonny

13 FELLINE Fabio

14 FORMOLO Davide

15 SBARAGLI Kristian

16 TRENTIN Matteo

17 FABBRO Matteo EF Education First

21 CLARKE Simon

22 BETTIOL Alberto

23 BROWN Nathan

24 BENNETT Sean

25 WALLS Matthew

26 VANMARCKE Sep

27 WHELAN James Movistar Team

31 BARBERO Carlos

32 BETANCUR Carlos

33 CASTRILLO Jaime

34 AMADOR Andrey

35 PRADES Eduard

36 ROELANDS Jurgen

37 FERNANDEZ Ruben Team Dimension Data

41 GIBBONS Ryan

42 JANSE VAN RENSBURG Jacques

43 GASPAROTTO Enrico

45 MADER Gino

46 SLAGTERTom-Jelte

47 VENTER Jaco Androni - Sidermec

51 BELLETTI Manuel

52 BAIS Mattia

53 BISOLTI Alessandro

54 GAVAZZI Francesco

55 MASNADA Fausto

56 FLOREZ Miguel Eduardo

57 VENDRAME Andrea Bardiani - CSF

61 ALBANESE Vincenzo

62 BARBIN Enrico

63 CARBONI Giovanni

64 COVILI Luca

65 SAVINI Daniel

66 ROTA Lorenzo

67 ORSINI Umberto Neri Sottoli - Selle Italia - KTM

71 VISCONTI Giovanni

72 GABBURO Davide

73 BONGIORNO Francesco Manuel

74 SCHONBERGER Sebastian

75 VELASCO Simone

76 MARENGO Umberto

77 ZARDINI Edoardo Nippo - Vini Fantini - Faizanè

81 ACOSTA Ruben Dario

82 BOU Joan

83 CANOLA Marco

84 NAKANE Hideto

85 OSORIO Alejandro

86 SANTAROMITA Ivan

87 ZACCANTI Filippo Vital Concept - B&B Hotels

91 COURTEILLE Arnaud

92 GAUTIER Cyril

93 CAM Maxime

94 MULLER Patrick

95 PACHER Quentin

96 CHEVALIER Maxime

97 ROLLAND Pierre Gazprom - Rusvelo

101 KURYANOV Stepan

102 ROVNY Ivan

103 CHERKASOV Nikolai

104 BOEV Igor

105 RYBALKIN Aleksei

106 SHALUNOV Evgeny

107 VLASOV Aleksandr Total Direct Energie

111 GRELLIER Fabien

112 CALMEJANE Lilian

113 OURSELIN Paul

114 HIVERT Jonathan

115 SICARD Romain

116 TAARAMAE Rein

117 TULIK Angelo Wanty - Gobert

121 DE CLERCQ Bart

122 MINNAARD Marco

123 DOUBEY Fabien

124 EIKING Odd Christian

125 MARTIN Guillaume

127 PASQUALON Andrea Caja Rural - Seguros RGA

131 CEPEDA Jefferson

132 LAZKANO Oier

133 MOREIRA Mauricio

134 IRISARRI Jon

135 MALUCELLI Matteo

136 PASCUAL Eusebio

137 SOTO Nelson Delko Marseille Provence

141 FERNANDEZ Delio

142 FILOSI Iuri

143 COMBAUD Romain

144 FINETTO Mauro

145 GUERIN Alexis

146 MORENO Javier

147 FEDELI Alessandro Giotti Victoria

152 DIMA Emil

153 KOBAYASHI Marino

154 ONESTI Emanuele

155 STACCHIOTTI Riccardo

156 STERBINI Simone

157 ZURLO Federico Beltrami TSA Hopplà Petroli Firenze

161 BARONCINI Filippo

162 CASTANO Sebastian

163 DOMENICALI Matteo

164 MONTOYA Javier

165 PARISINI Nicolò

166 PENA Wilson

167 PESENTI Thomas Sangemini - Trevigiani - MG.Kvis

171 DI SANTE Antonio

172 CIUCCIARELLI Riccardo

173 PUCCIONI Dario

174 PUGI Gianni

175 SALVIETTI Niccolò

176 DOMIN Krzysztof

177 GRAZIATO Nicola Biesse Carrera

181 CONCA Filippo

182 BELLIA Matteo

183 CARBONI Matteo

184 COLLEONI Kevin

185 PICCOT Michel

186 RAVANELLI Simone

187 TAGLIETTI Stefano Amore&Vita - Prodir

191 APPOLLONIO Davide

192 CELANO Danilo

193 FICARA Pierpaolo

194 LUKSEVICS Viesturs

195 BOYER Kevin

196 ROSINI Rubens

197 TIZZA Marco D'Amico UM Tools

201 BURCHIO Federico

202 KUSTADINCHEV Roman

203 MARTINELLI Ivan

204 OROCITO Franco

205 PITZANTI Orlando

207 TAPIA Yamil Meridiana Kamen Team

211 BARAC Antonio

213 MARENZI Lorenzo

214 KISERLOVSKI Emanuel

215 PUGLIESE Antonino

216 RABOTTINI Matteo

217 REBELLIN Davide CCC Development Team

221 ANIOLKOWSKI Stanislaw

222 PAPIERSKI Damian

223 PEKALA Piotr

224 TRACZ Szymon

226 WALKOWIAK Kacper

227 WAWRZYNIAK Karol

La corsa in tv

La corsa sarà trasmessa in differita da RaiSport e, grazie all’accordo con PMG Sport, anche sulla homepage di Cicloweb. Gli orari ed i canali di trasmissione sono rintracciabili nella guida tv di Cicloweb.it.

Albo d’oro