Un Mondiale a crono aperto come non mai: Evenepoel per stupire, l’Italia sogna – La startlist

Le prove a cronometro del Campionato del Mondo di Yorkshire 2019 si concludono domani mercoledì 25 settembre con l’attesa gara della categoria uomini élite. Saranno 57 i corridori al via con le partenze che avverranno ogni minuto e mezzo iniziando dal lituano Ramunas Navardauskas (scenderà dalla rampa alle 13:18.30 locali) e concludendo con il campione uscente Rohan Dennis che scatterà quando in Italia saranno le 15:42.30 e che torna in gara dopo il sorprendente e discusso ritiro dal Tour de France; lo stato di forma dell’australiano però è sconosciuto a tutti.

Per quanto riguarda il pronostico, l’impressione è che avremo una cronometro apertissima con molti corridori in grado di aspirare alla medaglia d’oro su un tracciato complicato e lungo ben 54 chilometri. Il corridore più atteso è il belga Remco Evenepoel che a 19 anni non vuole smettere di stupire: una cronometro così lunga può essere un’incognita per il campione europeo, ma un suo successo non sarebbe una sorpresa assoluta. Tra gli uomini da seguire anche il recordman dell’ora Victor Campenaerts, il forte sloveno Primoz Roglic, il danese Kasper Asgreen, il sempre solido Jonathan Castroviejo ed il quattro volte iridato Tony Martin, da non sottovalutare anche se non al meglio.

L’Italia sarà in gara con due giovani passistoni dalle grandi qualità: Edoardo Affini (via alle 15.29 italiane) ha già messo in mostra buone qualità e nella Staffetta Mista ha fatto vedere di stare molto bene, da seguire con attenzione anche il piemontese Filippo Ganna (dalle 15.08 italiane) che viene dato in ottime condizione di forma.

Cronometro individuale élite maschile: scarica qui la startlist ufficiale