Anche Asja Paladin in Spagna nel 2020: c’è la firma con la Casa Dorada

Un’altra ciclista italiana ha scelto l’estero, ed in particolare la Spagna, per proseguire la propria carriera agonistica: la 25enne trevigiana Asja Paladin lascerà infatti la Valcar dopo due stagioni e nel 2020 difenderà i colori della neonata formazione spagnola Casa Dorada Women Cycling dove ritroverà l’attuale compagna di squadra Alessia Vigilia. La prima parte del 2019 di Asja Paladin è stata condizionata da una brutta caduta alla Strade Bianche che l’ha obbligata a due mesi di stop, in seguito ha potuto dedicarsi al ruolo di gregaria per le compagne di squadra mettendosi in buona evidenza in Scozia e più recentemente al Giro delle Marche.