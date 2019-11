MasterCross Selle SMP, a Saccolongo vittorie per Samparisi e Casasola

1 Minuti per leggerlo

Giornata di festa a Saccolongo, nel padovano, dove si commemorava il quarantennale dei Campionati del Mondo di ciclocross. In prossimità dell’argine del fiume Bacchiglione è stato predisposto il tracciato fangoso valido oggi come seconda tappa del Trofeo Selle SMP e valido come prova internazionale.

Tra gli uomini ottiene la prima affermazione stagionale Nicolas Samparisi; il ventisettenne lombardo della KTM Alchemist Selle SMP Dama è riuscito a precede di 44″ Filippo Fontana (CS Carabinieri) e di 1’23” un Jakob Dorigoni (Selle Itlaia Guerciotti) al debutto stagionale dopo la frattura dello scafoide sinistro. Seguono nell’ordine d’arrivo Antonio Folcarelli a 1’48”, Federico Ceolin a 2’16” e Cristian Cominelli a 3’04”.

Tra le donne è Sara Casasola a tagliare per prima il traguardo: la non ancora ventenne friulana della DP66 Giant SMP sale sul podio in compagnia di Francesca Baroni (Selle Italia Guerciotti), distante 1’03”, e Gaia Realini (Vallerbike), lontana 1’36”. Alle loro spalle si sono piazzate Alessia Bulleri a 2’02”, Elis Simeoni a 3’37” e Letizia Borghesi a 4’45”.