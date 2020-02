Brutto infortunio per Elie Gesbert: rottura della rotula nella Challenge Mallorca

1 Minuti per leggerlo

Inizia nel peggiore dei modi la stagione 2020 di Elie Gesbert: il talentuoso francese, impegnato in questi giorni alla Challenge Mallorca, è caduto oggi rovinosamente in discesa in occasione della Pollença-Andratx mentre faceva parte della fuga decisiva. Subito soccorso, il portacolori del Team Arkéa-Samsic ha patito la frattura della rotula sinistra. Il ventiquattrenne di Saint Brieuc sarà trasportato domani a Rennes, dove verrà operato.

Non è ancora noto il periodo di indisponibilità, che sarà comunque decisamente lungo. Gesbert, in origine, avrebbe dovuto prendere parte fra marzo e aprile anche ad un trittico di prove italiane come la Strade Bianche, la Tirreno-Adriatico e il Giro di Sicilia, appuntamenti che sarà costretto a saltare.