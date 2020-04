Anteprima: ecco come sarà il calendario ciclistico italiano 2020

L’annuncio, nella giornata di ieri, relativo alle nuove date del Tour de France ha dato il via ad un effetto domino per il resto del panorama ciclistico, con i vari organizzatori impegnati ad accaparrarsi gli spazi rimanenti, tenuto conto che la settimana dal 20 al 27 settembre è quella dedicata ai Campionati del Mondo.

In anteprima siamo in grado di fornirvi la bozza di calendario su cui si sta lavorando nel movimento professionistico italiano – ovviamente tutto dipenderà dalle condizioni sanitarie generali: il caposaldo è, ovviamente, il Giro d’Italia che viene programmato da sabato 3 a domenica 25 ottobre, diventando così il secondo grande giro in programma – la Vuelta a España chiuderà la stagione da sabato 31 ottobre a domenica 22 novembre.

Le abituali classiche autunnali di RCS Sport sono programmate nella settimana seguente alla Corsa Rosa secondo il consueto ordine: mercoledì 28 ottobre è il turno della Milano-Torino, giovedì 29 ottobre del Gran Piemonte e infine sabato 31 ottobre de Il Lombardia, con la Classica delle foglie morte che rappresenterebbe l’ultimo appuntamento nel Belpaese andandosi a scontrare il via della Vuelta.

È al momento non chiaro il programma per le altre corse organizzate dall’ente milanese: se il Giro di Sicilia con tutta probabilità darà l’arrivederci al 2021, gli altri tre consueti appuntamenti primaverili, nell’ordine Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo, non hanno ancora una data precisa. L’orientamento però appare quello di programmarle nel mese di agosto, prima del via della Grande Boucle. Proprio in concomitanza con il via del Tour dovrebbero svolgersi due gare italiane, ovvero sia il Trofeo Matteotti sabato 29 agosto seguita il giorno dopo dal Memorial Marco Pantani, con le prove invertite rispetto al canonico ordinamento.

Settembre sarà poi un mese ricco di eventi: da lunedì 1 a sabato 5 spazio alla Settimana Coppi&Bartali, cui si abbina domenica 6 il GP Industria & Artigianato di Larciano. Altra accoppiata è quella fra il Giro della Toscana di mercoledì 9 e la Coppa Sabatini di giovedì 10, mentre nel finesettimana seguente è ancora programmato il Campionato europeo a Trento. Il GS Emilia ha ottenuto per le due corse più prestigiose del proprio portfolio, ossia il Giro dell’Emilia e il Gran Premio Beghelli, le date di sabato 19 e domenica 20.

Come negli ultimi anni, il Trittico Lombardo sarà spezzato: prima, ossia martedì 22 settembre, spazio alla Tre Valli Varesine, quindi Coppa Agostoni mercoledì 30 settembre e Trofeo Bernocchi giovedì 1° ottobre, solamente due giorni prima del Giro d’Italia. Ancora da definire, infine, i posizionamenti di Tour of the Alps e Giro dell’Appennino (che potrebbero anche non svolgersi in questo 2020) mentre è già noto il rinvio al 2021 della Adriatica Ionica Race.

Questo il calendario che si prospetta in Italia, mese per mese

– agosto: Strade Bianche (data da definire), Tirreno-Adriatico (data da definire), Milano-Sanremo (data da definire), Campionati italiani (21-23 agosto), Trofeo Matteotti (30 agosto), Memorial Marco Pantani (31 agosto);

– settembre: Settimana Coppi&Bartali (1-5 settembre), GP Larciano (6 settembre), Giro della Toscana (9 settembre), Coppa Sabatini (10 settembre), Giro dell’Emilia (19 settembre), GP Beghelli (20 settembre), Tre Valli Varesine (22 settembre), Coppa Agostoni (30 settembre);

– ottobre: Coppa Bernocchi (1 ottobre), Giro d’Italia (3-25 ottobre), Milano-Torino (28 ottobre), Gran Piemonte (29 ottobre), Il Lombardia (31 ottobre).

