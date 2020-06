CiclowebQuiz #80 – La maglia tricolore

Nel giorno della Festa della Repubblica Italiana non potevamo che dedicare il CiclowebQuiz ad un simbolo che attraverso il ciclismo porta l’Italia in tutto il mondo: spesso fa discutere gli appassionati tra orizzontale o verticale, integrale o a piccole bande, con sponsor o senza sponsor, ma la maglia tricolore in tutte le sue forme resta un traguardo molto ambito da tutti i corridori, anche perché vuol dire di potersi fregiare del titolo di campione italiano per 12 mesi.

Il quiz si concentra su chi la maglia tricolore l’ha indossata tra i professionisti negli ultimi 25 anni: vi chiediamo quindi i vincitori dei Campionati Italiani, sia su strada che a cronometro, dal 1995 ad oggi, nella speranza di poter aggiungere una nuova casella entro la fine dell’anno.