Ciclocross, ecco i calendari ufficiali dei circuiti DVV Trofee e Ethias Cross

1 Minuti per leggerlo

Prende forma il calendario internazionale di ciclocross per la stagione 2020/2021: dopo la Coppa del Mondo, oggi sono stati annunciati ufficialmente anche i calendari dei circuiti del DVV Trofee e dell’Ethias Cross. Per quanto riguarda il prestigioso DVV Trofee, in programma ci sono 8 prove: si partirà il 31 ottobre con il classico Koppenbergcross, epilogo a Bruxelles il 14 febbraio. L’Ethias invece inizierà già il 26 settembre con il Rapencross di Lokeren che si disputerà con la stagione su strada ancora nel vivo.

DVV Trofee

31 ottobre: Oudenaarde, Koppenbergcross

28 novembre: Kortrijk, Urban Cross

12 dicembre: Anversa, Scheldecross

29 dicembre: Loenhout, Azencross

1 gennaio: Baal, GP Sven Nys

23 gennaio: Hamme, Flandriencross

7 febbraio: Lille, Krawatencross

14 febbraio: Bruxelles, Universities Cross

Ethias Cross

26 settembre: Lokeren, Rapencross

10 ottobre: Kruibeke, Poldercross

17 ottobre: Beringen, B-Mine Cross

14 novembre: Leuven, Stellacross

22 dicembre: Essen, CX Essen

30 dicembre: Bredene, Sylvestercross

3 febbraio: Maldegem, Parkcross

13 febbraio: Eeklo, Meetjeslandcross