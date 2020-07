Andrea Di Renzo (Vini Zabù) investito in allenamento: clavicola fratturata

Brutta disavventura in allenamento per il 25enne abruzzese Andrea Di Renzo: nella giornata di ieri venerdì 10 luglio il portacolori della Vini Zabù-KTM stava pedalando nei pressi di Civitanova Marche quando è stato colpito e scaraventato a terra da una vettura che proveniva dalla carreggiata opposta. Gli esami effettuati in ospedale hanno evidenziato una frattura ad una clavicola ed una contusione ad un ginocchio che obbligheranno il corridore ad alcune settimane di riposo: l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze peggiori, ma di sicuro per Di Renzo (che a inizio 2020 aveva corso in Argentina, al Laigueglia ed in Turchia) l’avvicinamento alle prime gare della ripartenza della stagione non è quello sperato.