Milano-Sanremo 2020

Il percorso

Mai organizzatore aveva dovuto penare tanto per “portare a casa” il percorso di una grande classica, ma nel 2020 segnato dal covid-19 e da tutte le sue conseguenze, può anche capitare che la Milano-Sanremo cambi radicalmente tracciato. RCS Sport ha dovuto incassare il niet da parte di molti comuni del savonese, contrari al passaggio della corsa in pieno agosto sulle congestionate strade della Riviera; ma Mauro Vegni aveva già in tasca la soluzione, con un passaggio più interno che porterà il gruppo a inoltrarsi in Piemonte prima di scendere verso la costa ligure. Superati anche gli ultimi problemi sollevati dall’amministrazione di Alessandria (città che sarà toccata al km 82), ecco che il tracciato è diventato ufficiale.

Si supereranno i 300 km, 305 dice il roadbook dopo una modifica in extremis nei pressi di Alessandria; niente Turchino e niente Capi, l’Appennino sarà valicato tra Niella Belbo (salita lunga e irregolare, comunque non durissima, che svetta al km 159) e Colle di Nava; quest’ultima è più che altro un interminabile falsopiano che si increspa appena in vista della vetta, al km 230. Più intrigante la discesa, stretta e veloce, lunga una decina di chilometri fino a Pieve di Teco: potrà essere, a circa 60 km dal traguardo, uno degli snodi importanti della corsa. Dopo qualche chilometro ancora si rientra sul percorso classico, con Cipressa attaccata al km 272 e Poggio a dirimere la questione attaccanti-velocisti con il consueto scollinamento ai -6.

L’altimetria

Sabato 8/8: Milano – Sanremo (305 km)

Partenza: Milano ore 11.10

Arrivo: Sanremo ore 18.15-18.40

I protagonisti

Fra le tante novità di questa Milano-Sanremo ve n’è una annunciata solo negli ultimi giorni: al fine di invitare due Professional italiane inizialmente lasciate fuori, RCS Sport ha ottenuto dall’UCI la possibilità di abbassare da 7 a 6 il numero di corridori per team. Saranno quindi 162 i corridori al via divisi in 27 formazioni, 19 delle quali World Tour e le restanti 8 Professional. Avere un elemento in meno, tendenzialmente un gregario, potrebbe rendere meno agevole il controllo da parte delle squadre dei favoriti, incoraggiando magari qualche attacco deciso sulla Cipressa.

Il dubbio è il solito di ogni edizione: la spunterà un attaccante o gli sprinter (almeno alcuni) resisteranno alle varie salitelle del percorso e si giocheranno il successo in via Roma? Le novità del tracciato e il caldo inusuale per questa classica potranno regalare sorprese. Nella categoria delle ruote veloci i pretendenti principali sono Fernando Gaviria e Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), Caleb Ewan (Lotto Soudal), Elia Viviani (Cofidis), Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling), Sonny Colbrelli (Bahrain McLaren) e Nacer Bouhanni (Team Arkéa-Samsic).

Non si contano i classicomani che potranno far bene: dal campione uscente Julian Alaphilippe (Deceuninck) a Philippe Gilbert (Lotto Soudal) che proverà ancora a completare il filotto delle 5 classiche monumento vinte in carriera (il famoso “Strive for five”); dai re del cross Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) e Wout Van Aert (Team Jumbo-Visma), con quest’ultimo lanciatissimo dopo la splendida Strade Bianche di sabato scorso; dal pretendente sempre respinto Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) a colui che tre anni fa lo “purgò”, Michal Kwiatkowski (Team Ineos).

Dal un grande vecchio come Greg Van Avermaet (CCC Team) agli outsider di lusso Michael Matthews (Team Sunweb) e Oliver Naesen (AG2R La Mondiale). E poi gli italiani, Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) che due anni fa riempì gli occhi del mondo, Matteo Trentin (CCC Team) sempre pronto a colpire a sorpresa, per non dire dei due grandi protagonisti della Strade Bianche, Davide Formolo (UAE Team Emirates) e Alberto Bettiol (EF Pro Cycling). Forti mal di testa per tutti gli appassionati in sede di pronostico!

La lista iscritti

Deceuninck-Quick Step

1 Alaphilippe, Julian

2 Asgreen, Kasper

3 Bennett, Sam

4 Declercq, Tim

5 Jungels, Bob

6 Stybar, Zdenek AG2R La Mondiale

11 Naesen, Oliver

12 Duval, Julien

13 Naesen, Lawrence

14 Vandenbergh, Stijn

15 Vendrame, Andrea

16 Warbasse, Lawrence Alpecin-Fenix

21 van der Poel, Mathieu

22 De Bondt, Dries

23 Leysen, Senne

24 Modolo, Sacha

25 Sbaragli, Kristian

26 Thwaites, Scott Androni Giocattoli-Sidermec

31 Bagioli, Nicola

32 Bais, Mattia

33 Gavazzi, Francesco

34 Restrepo, Jhonatan

35 Rumac, Josip

36 Venchiarutti, Nicola Astana Pro Team

41 Lutsenko, Alexey

42 Aranburu, Alex

43 Boaro, Manuele

44 Fraile, Omar

45 Izagirre, Gorka

46 Martinelli, Davide Bahrain McLaren

51 Colbrelli, Sonny

52 Caruso, Damiano

53 García Cortina, Ivan

54 Haller, Marco

55 Mohoric, Matej

56 Teuns, Dylan Bardiani CSF Faizanè

61 Albanese, Vincenzo

62 Filosi, Iuri

63 Fiorelli, Filippo

64 Mazzucco, Fabio

65 Savini, Daniel

66 Tonelli, Alessandro Bora Hansgrohe

71 Sagan, Peter

72 Benedetti, Cesare

73 Burghardt, Marcus

74 Gatto, Oscar

75 Großschartner, Felix

76 Oss, Daniel CCC Team

81 Van Avermaet, Greg

82 De Marchi, Alessandro

83 Koch, Jonas

84 Masnada, Fausto

85 Schär, Michael

86 Trentin, Matteo Circus-Wanty Gobert

91 Bakelants, Jan

92 De Gendt, Aimé

93 Meurisse, Xandro

94 Pasqualon, Andrea

95 van Poppel, Danny

96 Vliegen, Loic Cofidis

101 Viviani, Elia

102 Consonni, Simone

103 Laporte, Christophe

104 Lemoine, Cyril

105 Sabatini, Fabio

106 Vanbilsen, Kenneth EF Pro Cycling

111 Bettiol, Alberto

112 Clarke, Simon

113 Craddock, Lawson

114 Docker, Mitchell

115 Cort Nielsen, Magnus

116 Woods, Michael Gazprom-RusVelo

121 Cima, Damiano

122 Boev, Igor

123 Canola, Marco

124 Cima, Imerio

125 Kurianov, Stepan

126 Velasco, Simone Groupama-FDJ

131 Démare, Arnaud

132 Scorson, Miles

133 Guarnieri, Jacopo

134 Konovalovas, Ignatas

135 Küng, Stefan

136 Sinkeldam, Ramon Israel Start-Up Nation

141 Boivin, Guillaume

142 Cimolai, Davide

143 Dowsett, Alex

144 Hollenstein, Reto

145 Sutherland, Rory

146 Zabel, Rick Lotto Soudal

151 Ewan, Caleb

152 De Buyst, Jasper

153 Frison, Frederik

154 Gilbert, Philippe

155 Maes, Nikolas

156 Van der Sande, Tosh Mitchelton-Scott

161 Albasini, Michael

162 Edmondson, Alex

163 Konychev, Alexander

164 Meyer, Cameron

165 Smith, Dion

166 Stannard, Robert Movistar Team

171 Carretero, Hector

172 Cataldo, Dario

173 Cullaigh, Gabriel

174 Jorgenson, Matteo

175 Sepulveda, Eduardo

176 Villella, Davide NTT Pro Cycling

181 Nizzolo, Giacomo

182 Boasson Hagen, Edvald

183 Gogl, Michael

184 Valgren, Michael

185 Kreuziger, Roman

186 Walscheid, Max Team Arkéa-Samsic

191 Boudat, Thomas

192 Bouhanni, Nacer

193 McLay, Daniel

194 Pichon, Laurent

195 Russo, Clément

196 Vachon, Florian Team Ineos

201 Kwiatkowski, Michal

202 Ganna, Filippo

203 Moscon, Gianni

204 Puccio, Salvatore

205 Swift, Ben

206 Van Baarle, Dylan Team Jumbo-Visma

211 Van Aert, Wout

212 Jansen, Amund Grøndahl

213 Lindeman, Bert-Jan

214 Martens, Paul

215 Roosen, Timo

216 Tolhoek, Antwan Team Sunweb

221 Matthews, Michael

222 Arndt, Nikias

223 Benoot, Tiesj

224 Bol, Cees

225 Andersen, Søren Kragh

226 Sütterlin, Jasha Total Direct Energie

231 Bonifazio, Leonardo

232 Bonifazio, Niccolo

233 Petit, Adrien

234 Soupe, Geoffrey

235 Turgis, Anthony

236 van Gestel, Dries Trek-Segafredo

241 Nibali, Vincenzo

242 Brambilla, Gianluca

243 Ciccone, Giulio

244 Conci, Nicola

245 De Kort, Koen

246 Moschetti, Matteo UAE Team Emirates

251 Gaviria, Fernando

252 Formolo, Davide

253 Kristoff, Alexander

254 Pogacar, Tadej

255 Richeze, Maximiliano

256 Troia, Oliviero Vini Zabù-KTM

261 Visconti, Giovanni

262 Frapporti, Marco

263 Gonzalez, Roberto

264 Marengo, Umberto

265 Mitri, James

266 Rota, Lorenzo

La corsa in tv

La corsa verrà trasmessa in diretta su Rai 2 e su Eurosport. Gli orari delle trasmissioni sono rintracciabili nella guida tv di Cicloweb.it.

Albo d’oro