Ecco la UAE per il Tour de France: Pogacar leader, ci sono Aru, Formolo e Marcato

Anche la UAE Team Emirates si aggiunge alla lista di formazioni che hanno delineato l’organico in vista del Tour de France, che scatterà sabato prossimo a Nizza. Talento diffuso per la compagine emiratina, che parte senza l’assillo di dover ottenere risultati a tutti i costi ma con le potenzialità di mettersi in mostra su diversi terreni e con una varierà di elementi.

Il capitano della squadra è un debuttante come Tadej Pogacar: dopo il clamoroso secondo posto alla Vuelta a España 2019, lo sloveno si trova catapultato alla Grande Boucle in cui potrà testarsi in classifica, senza comunque un obiettivo fissato da raggiungere. Lo aiuteranno in salita il connazionale Jan Polanc, lo spagnolo David De la Cruz e due italiani, ossia Fabio Aru e Davide Formolo: il sardo, in ombra nelle ultime uscite, si è visto confermare la fiducia dalla dirigenza mentre il veneto, in possesso di un invidiabile stato di forma, può ambire ad essere un jolly a tutto tondo.

Per le volate le redini sono fidate all’esperto norvegese Alexander Kristoff, che in un Tour simile potrebbe far valere la naturale propensione alla resistenza. Completano la rosa due gregari di provata affidabilità come l’italiano Marco Marcato e il norvegese Vegard Stake Laengen.