Gianni Savio continua a puntare sui giovani: ingaggiato Leonardo Marchiori

Nuovo colpo di ciclomercato molto interessante in prospettiva futuro per Gianni Savio e per la sua squadra che al termine della stagione perderà Androni come sponsor principale: è notizia di oggi, infatti, l’accordo raggiunto con il 22enne Leonardo Marchiori che passerà professionista con un contratto biennale a partire dal 1° gennaio 2021. Marchiori si è messo in luce come ciclista dotato di un buono spunto di velocità allo sprint, ma al tempo stesso anche abbastanza resistente sui percorsi mossi: quest’anno il giovane corridore veneto era passato alla formazione NTT Continental ed era partito forte vincendo la Firenze-Empoli ed il GP La Torre nel mese di febbraio, ma anche alla ripresa delle corse aveva fatto bene cogliendo una vittoria prima di un infortunio che lo ha costretto al ritiro sia all’Europeo che al Giro d’Italia Under23.