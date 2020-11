Altri due italiani per la Eolo-Kometa: ecco Davide Bais e Mattia Frapporti

Continua la campagna di rafforzamento della Eolo-Kometa per quella che sarà la sua prima stagione nella categoria Professional e oggi è arrivato l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di altri due corridori italiani: si tratta di Davide Bais e Mattia Frapporti. Bais ha 22 anni, arriva dal Cycling Team Friuli e ha firmato un contratto biennale: si tratta di un corridore abbastanza completo che ha già fatto un po’ di esperienza in gare del calendario UCI. Frapporti invece di anni ne ha 26 e ha alle spalle già quattro stagioni da professionista in maglia Androni durante le quali ha ottenuto una vittoria (la prima tappa del Tour du Jura 2017) e partecipato a gare World Tour come Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo e Il Lombardia.