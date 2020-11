Stelle del World Tour e specialisti delle gare virtuali: ecco le startlist dei Mondiali UCI eSports

3 Minuti per leggerlo

Mercoledì 9 dicembre sarà una giornata particolare per il mondo del ciclismo: la piattaforma online Zwift, infatti, ospiterà la prima edizione dei Campionati del Mondo UCI eSports che vedrà impegnati circa 130 ciclisti tra uomini e donne. Durante il lungo periodo del lockdown abbiamo imparato a conoscere queste gare virtuali in cui i ciclisti possono pedalare tranquillamente da casa loro sui rulli collegati ad Internet. Adesso arriva anche il primo Mondiale ufficiale e la particolarità è quanto sia variegata la lista degli iscritti: tutti assieme troviamo infatti ottimi passisti e scalatori puri, grandi stelle del ciclismo e nomi sconosciuti che però sono veri e propri specialisti di queste competizioni.

Il percorso (partenza alle 14.45 italiane) sarà identico per uomini e donne e misurerà circa 50 chilometri. Per l’Italia saranno in gara Martina Alzini, Francesco Lamon, Michele Scartezzini, Alberto Bettiol e Domenico Pozzovivo mentre tra altri nomi di spicco segnaliamo Victor Campenaerts, Rigoberto Uran, Tom Pidcock, Anna van der Breggen e Annemiek van Vleuten.

Startlist maschile

Australia: William Clarke, Jack Haig, Benjamin Hill, Freddy Ovett, Cooper Sayers, Jay Vine, Nicholas White

Austria: Felix Ritzinger, Moran Vermeulen

Belgio: Victor Campenaerts, Eli Iserbyt, Maximilien Picoux, Jens Schuermans, Lennert Teugels, Julien Van den Brande, Harm Vanhoucke, Lionel Vujasin

Canada: Jordan Cheyne, Charles-Etienne Chrétien, Pier-André Coté, Matteo Dal-Cin, Lionel Sanders

Colombia: Esteban Chaves, Rigoberto Uran

Danimarca: Anders Foldager, Frederik Muff, Nicklas Pedersen, Michael Valgren Hundahl

Francia: Jordan Sarrou

Gran Bretagna: Edward Clancy, Tom Pidcock, Robert Scott, Maximilian Stedman, Andrew Tennant

Germania: Lucas Carstensen, Miguel Heidemann, Jonas Koch, Jason Osborne, Jonas Rapp

Giappone: Fumiyuki Beppu, Nariyuki Masuda

Irlanda: Christopher McGlinchey

Italia: Alberto Bettiol, Francesco Lamon, Domenico Pozzovivo, Michele Scartezzini

Norvegia: Edvald Boasson Hagen, Jonas Iversby Hvideberg, Vidar Mehl

Nuova Zelanda: Ollie Jones

Polonia: Paweł Bernas, Marceli Boguslawski, Michał Kamiński, Wojciech Pszczolarski, Adam Stachowiak, Patryk Stosz

Portogallo: Jorge Magalhães, Miguel Leite Salgueiro

Spagna: Carlos Barbero Cuesta, Victor De La Parte Gonzalez, Ivan Garcia Cortina, Juan Pedro Lopez Perez, Luis Angel Mate Mardones

Sudafrica: Ryan Gibbons, Daryl Impey

Svezia: Olof Åström, Samuel Brännlund, Johan Norén

Svizzera: Lars Forster

USA: Holden Comeau, Lawson Craddock, Brian Hodges, Jadon Jaeger, Ryan Larson, Tanner Ward, Tyler Williams, Cory Williams

Startlist femminile

Australia: Justine Barrow, Sarah Gigante, Jessica Pratt, Bre Vine, Vicktoria Whitelaw, Bree Wilson

Belgio: Mieke Docx

Canada: Olivia Baril, Angela Naeth, Georgia Simmerling

Colombia: Natalia Franco

Danimarca: Marie-Louise Hartz, Annika Langvad, Fie Østerby

Francia: Marie Le Net

Gran Bretagna: Elinor Barker, Megan Barker, Louise Bates, Danielle Christmas, Anna Henderson, Jenny Holl, Sarah Storey

Germania: Franziska Brausse, Lisa Brennauer, Tanja Erath, Hannah Ludwig, Christa Riffel, Finja Smekal

Giappone: Shoko Kashiki, Eri Yonamine

Italia: Martina Alzini

Norvegia: Kristin Falck, Borghild Løvset

Nuova Zelanda: Ella Harris

Paesi Bassi: Anna van der Breggen, Annemiek Van Vleuten, Kirsten Wild

Polonia: Sonia Cięciel, Magdalena Czusz, Aurela Nerlo

Portogallo: Maria Martins

Spagna: Lourdes Oyarbide Jimenez

Sudafrica: Ashleigh Moolman Pasio

Svezia: Emma Belforth, Marlene Bjärehed, Cecilia Hansen

USA: Krista Doebel-Hickok, Kristen Faulkner, Jacqueline Godbe, Kristen Kulchinsky, Laura Matsen-Ko, Courtney Nelson, Shayna Powless, Lauren Stephens, Christie Tracy