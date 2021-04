Tour of the Alps 2021 – Analisi del percorso

Mercoledì 21/04 - 3a tappa: Imst - Naturns/Naturno (162 km)

Partenza: Imst [Austria] ore 9.50

Arrivo: Naturns/Naturno ore 14.15 circa

Sprint: Pfunds km 54

Gpm: Reschen/Passo Resia (1504 m-2a cat.) km 74, Tarsch/Tarres (797 m-3a cat.) km 144

Analisi del percorso: Tappa strana ed insolita per il Tour of the Alps: di pianura ce n’è poca (circa 3000 metri di dislivello), ma le salite sono tutte relativamente distanti dal traguardo. Potrebbe essere una giornata tatticamente determinante, perché la partenza in salita favorisce una fuga di qualità in cui potrebbe inserirsi qualcuno di alta classifica. Se anche così non fosse, i distacchi lasciati dalla tappa precedente potrebbero comunque essere troppo ridotti per pensare di lasciare spazio alla fuga del mattino e il percorso nervoso provocherebbe selezione naturale nel corso dell’inseguimento. Insomma c’è il terreno per attacchi a sorpresa che possono ribaltare i pronostici. Indipendentemente dalla composizione del gruppo di testa (che in ogni caso sarà notevolmente ristretto), è presumibile che si arrivi in volata. In partenza si affronta un breve circuito per le strade di Imst, piuttosto esigente sia planimetricamente che altimetricamente. Con il gruppo già allungato si imbocca dunque la prima salita: si scala nuovamente il versante più semplice del Piller Sattel, ma imboccandolo più in basso (16.7 km al 5%; ultimi 2.5 km al 9%). Si affronta ancora una volta la discesa del giorno prima per rientrare sulla Valle dell’Inn. Il lungo fondovalle verso l’imbocco del Passo Resia è in verità molto ondulato e tortuoso e non favorisce l’inseguimento, al contrario della salita appena citata, estremamente pedalabile: 17 km al 3.1%. Si rientra dunque in Italia, prima con un lungo altopiano a fianco del lago di Resia (celebre per il campanile sommerso) poi con una discesa abbastanza semplice attraverso Burgusio e Malles Venosta. Ancora una volta la strada rimane vallonata e tortuosa fino all’insidioso attraversamento del centro storico di Glorenza. Un paio di km e si torna subito a salire verso Maso Albergad, salita senza GPM, ma segnalata dall’organizzazione: sono 9.5 km al 6.8%, con un primo tratto di quasi 5 km al 9%. Lo scollinamento è a 50 km scarsi dalla conclusione, motivo per cui questa salita, considerando che è anche la più dura di giornata, potrebbe essere un importante spartiacque, nonché l’occasione per sganciare il gruppo che si andrà a giocare la vittoria finale. Con 8 km di discesa tecnica si rientra sulla strada statale per continuare a scendere attraverso Silandro fino a poco più di 30 km dal traguardo. Si entra quindi in un breve circuito intermedio con l’ultimo trampolino di lancio, il GPM di 3a categoria verso Tarres di 3.4 km al 6.9%: attenzione soprattutto al km più duro, che presenta una pendenza media dell’11%. In vetta mancheranno ancora 18 km (di cui 15 km di fondovalle), quasi sicuramente troppi per un azione solitaria. In ogni caso è una ghiotta occasione per rilanciare l’azione e selezionare ulteriormente il gruppo di testa. Potrebbe succedere di tutto, così come potrebbe non succedere niente.