Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2022 – Analisi del percorso

Martedì 22/03 - 1a tappa: Riccione - Riccione (164.6 km)

Partenza: Riccione ore 12.00

Arrivo: Riccione ore 16.00-16.30

Gpm: Mondaino (385 m-3a cat.) km 64.7, Grotta di Onferno (354 m-3a cat.) km 121.9, Montefiore Conca (388 m-2a cat.) km 137.1

Analisi del percorso: Questi cinque giorni partono subito belli cattivi, con una tappa da circa 2500 metri di dislivello distribuiti un po’ su tutto il percorso. I GPM sono tre, ma di salite se ne contano almeno 11. Il percorso si sviluppa su due circuiti che vengono collegati alla sede di tappa, Riccione, da un breve tratto in linea. Si parte subito in salita, seppur lieve, verso San Clemente; poi in poco tempo si raggiunge, con una salita di 2.5 km al 4.8%, Santa Maria del Monte dove si entra sul primo circuito da ripetere 3 volte: sarà subito un bel toboga di salite e discese incentrato soprattutto sulle asperità di Tavullia (3.2 km al 4.7%) e Mondaino (3.3 km al 7.8%), con il primo GPM di giornata posto al secondo passaggio da Mondaino. Una volta riscesi da Santa Maria del Monte si saranno già percorsi 100 km senza respiro e la corsa inizierà il secondo ampio circuito (da affrontare una sola volta) che presumibilmente sarà il vero spartiacque. Si inizia con l’unica fase di relativo rilassamento, ovvero i quasi 20 km di falsopiano lungo il fiume Conca che portano all’imbocco delle salite più impegnative: Grotta di Onferno (GPM, 2.5 km al 6%, ma divisi in 700 metri all’11% e 500 metri all’8%), Gemmano (5.4 km al 4.1, divisibili in 2 km al 7.2%, max 13%, e 1 km all’8%) e soprattutto “La Pedrosa”, verso Montefiore Conca (GPM, ufficialmente 2.4 km al 12%, ma più plausibilmente 3 km al 9.5%). E’ una sequenza di salite decisamente interessante che, contando anche la lunga e tecnica discesa, termina a 20 km dal traguardo, una distanza non eccessiva che in ogni caso potrebbe consentire il riappallamento di un numero relativamente ridotto di unità. Non si può comunque escludere che una salita veramente impegnativa come la Pedrosa possa permettere ad un gruppo di uomini forti di sganciarsi ed arrivare al traguardo. Se invece la selezione avvenisse soprattutto da dietro tutto è rimandato all’ultimo trampolino, ovvero i 2.2 km al 4.3% verso San Clemente, con scollinamento a 12 km dal traguardo, tutti prevalentemente in discesa. Non mancano le occasioni per attaccare, ma considerando che questa è la tappa che concede più chance agli uomini veloci di giocarsi una volata ristretta non si può escludere che la vera bagarre sia rimandata al giorno dopo.