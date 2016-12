Il Team LottoNL-Jumbo svela maglia e obiettivi per la prossima stagione

Stamattina è stata presentata la tenuta di gara del Team LottoNL-Jumbo per il 2017: la compagine olandese, per cui gareggia anche il vicentino Enrico Battaglin, continuerà ad avere il giallo come colore dominante per il busto e il nero a colorare maniche e pantaloncini.

La formazione neerlandese, che accoglie come nuovi direttori sportivi Sierk Jan de Haan e Grischa Niermann, ha inoltre comunicato quali saranno gli obiettivi stagionali delle proprie migliori pedine: confermata la volontà di Steven Kruijswijk di cercare il successo al Giro d’Italia. L’olandese, che punterà nella seconda parte dell’anno sulla Vuelta a España, avrà come gregari di lusso Stef Clement e Jurgen Van den Broeck.

Per il Tour de France i leader saranno Dylan Groenewegen, che cercherà di imporsi negli sprint, e Robert Gesink, con quest’ultimo che non farà classifica ma proverà a vincere delle tappe. Per le classiche del pavè il leader sarà il rientrante Lars Boom.