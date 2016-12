1 Minuti per leggerlo

Torna la gallery più amata: ripercorriamo 12 mesi di situazioni grottesche, paradossali, esilaranti. In altre parole, un anno di vaccate!

Lo sappiamo che questo è lo speciale che più attendete su Cicloweb, lo sappiamo che è da un anno che aspettate con ansia quest’uscita, lo sappiamo che è in fondo il solo vero motivo per cui pagate il prezzo dell’abbonamento a questo sito (ah, non c’è un prezzo di abbonamento? Regia, ma siamo pazzi???).

E allora ecco tutto per voi lo specialissimo Un anno di Ciclotrash 2016, in versione maxi (addirittura 22 momenti!), ma l’annata ha regalato veramente delle perle indimenticabili e ci siamo allargati (e nonostante ciò, un bel po’ di roba abbiamo dovuto lasciarla fuori a malincuore!).

Gustatevelo tutto dalla fine all’inizio, non curatevi di trattenere le risate, intanto da Cicloweb vi diciamo: buona fine d’anno e soprattutto auguri per un 2017 scoppiettante, divertente, ciclomaniaco come sempre e soprattutto… trashissimo!!!