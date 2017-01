Jack Bauer e Jaime Nielsen sono i nuovi campioni neozelandesi a crono

La prima vittoria del 2017 della Quick-Step Floors arriva da Napier in Nuova Zelanda dove il neoacquisto Jack Bauer ha vinto il Campionato Nazionale a Cronometro: per Bauer, classe 1985, si tratta del primo titolo conquistato in carriera in questa specialità. Jack Bauer ha vinto la prova con il tempo di 51’54” staccando di 21″ Jason Christie, terzo a 1’12” è arrivato Hamish Bond. Regan Gough ha conquistato il titolo della categoria Under23.

In campo femminile doppietta della BePink con Jaime Nielsen prima davanti a Georgia Williams. Per la 31enne Nielsen si tratta della terza vittoria al Campionato Neozelandese a cronometro dopo quelle del 2014 e del 2015, ma in questa prova sale ininterrottamente sul podio dal 2011. Il terzo gradino del podio è andato alla campionessa uscente Rushlee Buchanan mentre Mikayla Harvey è stata la migliore delle Under23.