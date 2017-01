Presentata la divisa 2017 della WB Veranclassic Aquality Project

In un panorama dominato da divise scure quella che la WB Veranclassic Aquality Project utilizzerà nel 2017 spicca in maniera netta. La formazione belga, che affronterà la prima stagione tra le Professional, vedrà come colore principale il giallo fluo, presente sulla stragrande parte del busto. Ad inframezzare lo spazio sono presenti due fasce, una nera e una blu, che mettono in evidenza i nomi dei patrocinatori principali. Il nero si ripete poi all’altezza delle spalle e sui pantaloncini.