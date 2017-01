È rossonera la nuova maglia della Trek-Segafredo, tricolore classico per Nizzolo

Era l’unica squadra del World Tour a non aver ancora svelato la propria maglia in via ufficiale, ma la Trek-Segafredo ha rimediato oggi mostrando al pubblico per la prima volta la nuova divisa da gara (quella nera e giallo-fluo è quella da allenamento): il disegno sarà uguale a quello dell’anno passato, la grande novità però è che la metà superiore della maglia non sarà più bianca, bensì rossa con piccoli bordini bianchi sulle maniche. Resta sul classico anche Giacomo Nizzolo con la sua maglia tricolore di campione italiano.