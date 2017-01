Vuelta al Táchira: Roniel Campos vince a La Grita, si rivede José Rujano quinto

1 Minuti per leggerlo

La settima tappa della Vuelta al Táchira prevedeva il duro arrivo in salita a La Grita, un classico della corsa venezuelana, e sull’ascesa finale c’è stata battaglia tra gli uomini di classifica: la vittoria è andata al 23enne Roniel Campos che ha staccato di 8″ Jimmi Briceño e di 13″ uno degli uomini più in forma, Yonathan Salinas. Brillante prestazione per il colombiano Ivan Sosa, 19enne portacolori dell’Androni, che ha chiuso quarto a 20″ lasciandosi alle spalle niente meno che José Rujano, quinto a 24″.

In classifica generale comanda la formazione locale Kino Táchira con due uomini nelle prime due posizioni: John Nava ha salvato anche oggi la sua leadership, il compagno di squadra Yonathan Salinas però ora è secondo a 1’14”; Jackson Rodríguez è scivolato in terza posizione a 1’33” con Roniel Campos quarto e Ivan Sosa quinto e miglior giovane della corsa.