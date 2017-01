Dubai Tour 2017

Dieci le formazioni World Tour al via, medesimo numero dell’anno passato. Ci sarà la Quick Step Floors con il vincitore uscente Marcel Kittel, accompagnato fra gli altri da Julian Alaphilippe e Bob Jungels. Più che valide le selezioni del Team Dimension Data con Mark Cavendish, del Team Sky con Elia Viviani, di ritorno dall’Argentina, e della Trek-Segafredo con John Degenkolb al debutto con la nuova divisa. Da segnalare anche Sonny Colbrelli con il Bahrain-Merida, la prima tra i pro’ di Riccardo Minali con l’Astana Pro Team, Samuel Sánchez baluardo del BMC Racing Team, Daniele Bennati che inizia l’esperienza Movistar Team, la temibile coppia Dylan Groenewegen e Juan José Lobato per il Team LottoNL-Jumbo e la UAE Abu Dhabi son Simone Consonni e Sacha Modolo. Puntano a far bene le due Professional italiane, ossia Bardiani CSF con Paolo Simion e Wilier Triestina-Selle Italia con Jakub Mareczko. Completano il campo le anglosassoni Aqua Blue Sport, ONE Pro Cycling, Team Novo Nordisk e la nazionale di casa.