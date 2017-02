Herald Sun, ultima tappa a Stannard. Generale a Howson, sesto Froome

2 Minuti per leggerlo

L’ultima frazione dell’Herald Sun Tour, disputata sulla distanza di 121 km a Kinglake, ha visto sganciarsi nel finale un drappello di dieci elementi che si sono giocati la vittoria: a prevalere allo sprint è stato Ian Stannard. Il britannico del Team Sky ha avuto la meglio sul neozelandese Aaron Gate (Aqua Blue Sport), sull’olandese Taco van der Hoorn (Roompot-Nederlands Loterij), sugli australiani Benjamin Hill (Attaque Team Gusto) e Robbie Hucker (IsoWhey Sports SwissWellness), sul britannico Alistair Slater (JLT Condor), sul neozelandese Jason Christie (Nazionale neozelandese), sugli australiani Daniel Fitter (NSW Institute of Sport) e Cyrus Monk (Drapac Pat’s Veg Holistic Development Team) e sullo statunitense Travis McCabe (UnitedHealthcare).

Gli ultimi tre km di giornata (in discesa) sono stati neutralizzati dalla giuria, motivo per cui i distacchi sono stati calcolati allo scollinamento del gpm. Tutto ciò non ha comunque inficiato la classifica finale, che ha visto l’affermazione di Damien Howson. Il ventiquattrenne australiano della Orica-Scott ha capitalizzato al meglio il successo sul traguardo di Falls Creek, portandosi a casa la prima corsa a tappe tra i professionisti.

Con lui sul podio salgono l’australiano Jai Hindley (Korda Mentha Real Estate Australia) giunto a 38″ e il francese Kenny Elissonde (Team Sky) a 53″. La top 10 vede poi gli australiani Cameron Meyer e Michael Storer, entrambi in maglia Korda Mentha Real Estate Australia, rispettivamente a 1’08” e 1’10”, il britannico Christopher Froome (Team Sky) a 1’12”, gli altri australiani in gara con la selezione Korda Mentha Real Estate Australia Lucas Hamilton e Nathan Earle rispettivamente a 1’13” e a 1’15”, il colombiano Esteban Chaves (Orica-Scott) a 1’15” e l’australiano Timothy Roe (IsoWhey Sports SwissWellness) a 1’17”.