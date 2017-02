Numero di Alejandro Valverde: 70 km di fuga per vincere la “sua” Vuelta a Murcia!

Un Alejandro Valverde in grande spolvero ha dato spettacolo oggi sulle strade della sua regione nel corso della Vuelta Ciclista a la Region de Murcia. Il capitano della Movistar ha infatti attaccato tutto solo sulle prime rampe del Collado Bermejo, salita dedicata come sempre a Marco Pantani, quando mancavano circa 70 chilometri al traguardo: in salita Valverde ha letteralmente fatto esplodere la corsa e non si è più voltato indietro tirando dritto tutto solo fino all’arrivo.

Al gran premio della montagna Alejandro Valverde aveva già un minuto di vantaggio sui primi inseguitori, margine che poi è aumentato ancora tra la discesa abbastanza tecnica e la successiva salita di terza categoria dell’Alto de Gebas. Nel finale il 36enne murciano della Movistar ha superato addirittura i tre minuti di vantaggio sul gruppo alle sue spalle: per lui si tratta del quinto trionfo personale alla Vuelta a Murcia, il secondo da quando la gara è stata ridotta ad una sola giornata.

Alle spalle dello scatenato leader solitario, inizialmente s’era formato un quartetto con Tony Gallopin e Tjesi Benoot della Lotto Soudal, Simon Spilak della Katusha e Gorka Izagirre della Movistar, ma a giocarsi la seconda posizione in volata è stato un gruppo di una ventina di corridori che ha tagliato la linea con poco più di due minuti di ritardo. Ad imporsi nello sprint dei battuti è stato il colombiano Jhonatan Restrepo della Katusha che aveva già dimostrato un buono stato di forma al Tour Down Under; terzo posto per l’austriaco Patrick Konrad della Bora.