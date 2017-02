Trofeo Laigueglia 2017

Quattro le formazioni World Tour, a cominciare dalla UAE Abu Dhabi con Diego Ulissi favorito principe per il successo. Nell’Astana Pro Team cerca di bissare l’affermazione del 2012 Moreno Moser, affiancato fra gli altri da Matti Breschel e dal rampante Riccardo Minali. Le rimanenti squadre del circuito maggiore sono quelle francesi, con la AG2R La Mondiale senza azzurri ma con Cyril Gautier e Alexandre Geniez e la FDJ con l’ex vincitore Davide Cimolai e il campione transalpino Arthur Vichot, subito vincente nel 2017.

Le quattro compagini italiane Professional ripeteranno la lotta per l’ambita Ciclismo Cup: l’Androni Giocattoli va sul sicuro con Francesco Gavazzi, la Bardiani CSF cerca il riscatto con Luca Wackermann, la Nippo-Vini Fantini punta sul padrone di casa Pierpaolo De Negri mentre la Wilier Triestina-Selle Italia ha dalla sua Matteo Busato e Filippo Pozzato, plurivittorioso con tre centri. Da non sottovalutare la rappresentativa italiana, con i tre élite Alberto Bettiol, Fabio Felline e Matteo Trentin tra i grandi favoriti.

Il panorama degli altri team non è affatto di secondo piano: impressiona la Direct Énergie con Lilian Calmejane, Sylvain Chavanel e Thomas Voeckler, non dispiacciono gli altri galletti della Delko Marseille Provence KTM con Mauro Finetto e la Fortuneo-Vital Concept con Maxime Bouet. Completano il quadro la Aqua Blue Sport con Lars Petter Nordhaug, la Gazprom-RusVelo con Ivan Rovny, la Israel Cycling Academy con Benjamin Perry, il Team Novo Nordisk con Andrea Peron e la WB Veranclassic-Aqua Protect con Maxime Vantomme. Sei le Continental, con Antonino Parrinello per il GM Europa Ovini, Paolo Totò per la Sangemini-Mg.KVis e Filippo Fortin per il Tirol Cycling Team possibili intrusi nelle posizioni alte.