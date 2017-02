Abu Dhabi Tour 2017

Questo perché al via vi sarà una concentrazione di pretendenti al successo di livello assoluto: vincitori di grandi giri come Fabio Aru (Astana Pro Team) e Alberto Contador (Trek-Segafredo), Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) e Nairo Quintana (Movistar Team), più prim’attori come Julian Alaphilippe (Quick Step Floors), Romain Bardet (AG2R La Mondiale), Alberto Rui Costa (UAE Team Emirates), Tom Dumoulin (Team Sunweb), Mathias Fränk (AG2R La Mondiale), Robert Gesink (Team Lotto NL-Jumbo), il detentore del titolo Tanel Kangert (Astana Pro Team), Roman Kreuziger (Orica-Scott), Steven Kruijswijk (Team Lotto NL-Jumdo), Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), Louis Meintjes (UAE Team Emirates), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Samuel Sánchez (BMC Racing Team), Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Tejay van Garderen (BMC Racing Team), Ilnur Zakarin (Team Katusha-Alpecin) e altri ancora.

Visto che tre quarti dei giorni di gara sono dedicati alle ruote veloci è logico che anche il cast per tali appuntamenti sia enormemente valido: Mark Cavendish (Team Dimension Data), Caleb Ewan (Orica-Scott), André Greipel (Lotto Soudal), Marcel Kittel (Quick Step Floors) e Elia Viviani (Team Sky) sono i fari della vigilia. A loro si aggiungono anche Niccolò Bonifazio (Bahrain Merida), Sondre Holst Enger (AG2R La Mondiale), Andrea Guardini (UAE Team Emirates), Juan José Lobato (Team Lotto NL-Jumbo), Riccardo Minali (Astana Pro Team), Matteo Pelucchi (Bora-Hansgrohe), Alexander Porsev (Gazprom-RusVelo), Jhonatan Restrepo (Team Katusha-Alpecin), Nicola Ruffoni (Bardiani CSF) e Ben Swift (UAE Team Emirates).