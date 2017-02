Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2017

Lo scorso anno – guarda caso – l’edizione numero 68 non si concluse in volata ma vide un gran colpo di mano di Jasper Stuyven nei 15 km finali. E il belga della Trek-Segafredo sarà in gara col dorsale numero 1 a difendere il titolo 2016, ma non sarà certo facile, visto che la concorrenza qualificata non manca: Luke Rowe e Ian Stannard (Team Sky), Moreno Hofland e Jurgen Roelandts (Lotto Soudal), Alexander Kristoff e Tony Martin (Team Katusha-Alpecin), Tom Boonen e Philippe Gilbert (Quick-Step Floors), Sam Bennett e Peter Sagan (Bora Hansgrohe), Arnaud Démare (FDJ), Magnus Cort Nielsen e Jens Keukeleire (Orica-Scott),Jempy Drucker e Greg Van Avermaet (BMC), Lars Boom e Dylan Groenewegen (Team LottoNL-Jumbo), Nacer Bouhanni (Cofidis, Solutions Crédits), Bryan Coquard (Direct Énergie), Timothy Dupont (Véranda’s Willems-Crelan), per citarne solo alcuni.

Per l’Italia annunciati 13 partenti ad onta dell’assenza di team del nostro paese. Vedremo Marco Coledan e Fabio Felline (Trek-Segafredo), Gianni Moscon e Salvatore Puccio (Team Sky), Matteo Trentin (Quick-Step Floors), Jacopo Guarnieri (FDJ), Daniel Oss (BMC Racing Team), Alberto Bettiol (Cannondale-Drapac), Antonio Nibali e Sonny Colbrelli (Bahrain Merida), Oscar Gatto (Astana Pro Team), Simone Antonini e Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert).