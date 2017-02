Eros Capecchi guiderà una nazionale giovane al GP di Larciano

1 Minuti per leggerlo

Manca sempre meno a domenica, giorno in cui si disputerà la quarantesima edizione del Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano. In quella che sarà la terza prova della Ciclismo Cup parteciperanno sette team World Tour, diverse squadre Professional e Continental e, come d’abitudine, la nazionale italiana.

Il coordinatore delle squadre nazionali Davide Cassani e il commissario tecnico under 23 Marino Amadori hanno convocato i seguenti atleti: Marco Bernardinetti (Amore&Vita-Selle Smp), Leonardo Bonifazio (Team Colpack), Eros Capecchi (Quick Step-Floors), Giovanni Carboni (Team Colpack), Nicola Conci (Zalf Euromobil Désirée Fior), Michele Corradini (Mastromarco Nibali Sensi), Massimo Rosa (Hoppla’ Petroli Firenze) e Daniel Savini (Gs Maltinti).