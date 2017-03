Presentazione

La corsa

Startlist

Ordine d'arrivo

Albo d'oro

La corsa in tv

News e articoli “La classica del Nord più a Sud del mondo”, così si proclama il gioiello di RCS Sport, giunto solo alla sua undicesima edizione, eppure già alla consacrazione, con l’ingresso nel World Tour con la partecipazione di tutte le squadre iscritte, un caso (finora) unico per le nuove arrivate del massimo circuito. La Strade Bianche 2017 si preannuncia ancor più sterrata, con due tratti in più rispetto all’ultima edizione per un totale di 62 km sterrato previsti, che occupano più di un terzo del percorso totale. I nuovi settori sono rispettivamente il secondo ed il terzo tratto, che andranno ad aggiungere 9 km di sterrato all’impegno, rendendo la corsa già difficile nelle fasi iniziali, specie in caso di maltempo (anche se la tendenza per sabato non dovremmo vedere più di qualche piovasco). Il resto del percorso è sostanzialmente confermato, con i 20 km pressoché consecutivi di Strade Bianche fino al rifornimento di Ponte d’Abba, gli altri due tratti lunghi e difficoltosi anche a livello altimetrico di San Martino in Grania e di Monte Sante Marie, quest’ultimo intitolato a Fabian Cancellara , e gli strappi di Colle Pinzuto e de Le Tolfe , che culminano rispettivamente a 17 e 7,3 km dalla fine, risultando spesso decisivi ai fini del risultato finale. Ovviamente il giudice resta l’ultimo chilometro, uno dei più belli del panorama ciclistico: un muro in lastricato con pendenze oltre il 10% che porta a Piazza del Campo . Qui abbiamo visto duelli drammatici e grandi campioni scoppiare letteralmente per la fatica. Il vincitore della passata edizione ha appeso la bici al chiodo guadagnandosi un settore a suo nome, e dunque non difenderà il titolo. Pesa anche l’assenza di Alejandro Valverde, il quale pur senza vincere si è reso protagonista di edizioni memorabili. Per la restante parte ci saranno tutti i possibili protagonisti: forse riassisteremo a un altra manche dell’eterno duello tra Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) e Greg Van Avermaet (BMC Racing Team), attualmente i migliori uomini da classiche per circolazione. A entrambi il successo è sfuggito di poco: clamoroso il modo in cui Michal Kwiatkowski schiantò Sagan nel 2014 (e ci sarà anche lui per il Team Sky, affiancato da Gianni Moscon e Diego Rosa ). Per la Quick Step Floors è Zdenek Stybar il capitano, altro uomo particolarmente affezionato a questa corsa dopo averla vinta nel 2015, ma non dimentichiamo che l’anno scorso Gianluca Brambilla si rese protagonista di una prestazione superba che diede il “la” alla stagione della sua svolta personale. Gente da pavé come Edvald Boasson Hagen (Team Dimension Data), Tiesj Benoot , Jurgen Roelandts (Lotto Soudal) e Sep Vanmarcke (Cannondale-Drapac) non vorrà sentirsi da meno, pur correndo in trasferta. E poi tanti, tantissimi corridori da GT come neanche alla Liegi se ne vedono: le due punte del ciclismo italiano ad esempio, Vincenzo Nibali (accompagnato nel Bahrain Merida da un Giovanni Visconti in splendida forma) e Fabio Aru , un’incognita su questo percorso: magari saprà aiutarlo il gregario Astana Moreno Moser , altro vincitore del passato. E poi ancora Fabio Felline (Trek-Segafredo), Tom Dumoulin (Sunweb-Giant), Rigoberto Urán (Cannondale-Drapac), Tim Wellens (Lotto Soudal), Roman Kreuziger (Orica-Scott) e persino Thibaut Pinot (FDJ), anche lui incognita totale. E l’elenco potrebbe continuare ancora e ancora: il vincitore della Strade Bianche difficilmente sarà uno sconosciuto per il grande pubblico

2017 si preannuncia ancor più sterrata, con rispetto all’ultima edizione per un totale di 62 km sterrato previsti, che occupano più di un terzo del percorso totale. I nuovi settori sono rispettivamente il secondo ed il terzo tratto, che andranno ad aggiungere 9 km di sterrato all’impegno, rendendo la corsa già difficile nelle fasi iniziali, specie in caso di maltempo (anche se la tendenza per sabato non dovremmo vedere più di qualche piovasco). Siena – Siena (175 km)

Partenza: Siena ore 11

Arrivo: Siena ore 15.10-15.45 Settori sterrati: Bivio per Bagnaia km 11.4 (2,1 km) Sp. 23/c km 17 (4,7 km) Radi/Lupompesi km km 27.8 (4,4 km) Bivio per Buonconvento km 38.5 (5,5 km) Cosona/Lucignano d’Asso km 66.8 (11,9 km) Pieve a Salti km 79.7 (8 km) Strada di San Martino km 102.7 (9,5 km) Monte Sante Marie (settore Cancellara) km 121 (11.5 km) Vico d’Arbia km 150.7 (0,8 km) Colle Pinzuto km 155,6 (2,4 km) Le Tolfe km 161,7 (1,1 km)

AG2R LA MONDIALE

1 BAKELANTS, Jan

2 BAGDONAS, Gediminas

3 DUPONT, Hubert

4 GENIEZ, Alexandre

5 HOULE, Hugo

6 JAUREGUI, Quentin

7 MONTAGUTI, Matteo

8 PETERS, Nans ANDRONI GIOCATTOLI

11 BENFATTO, Marco

12 BONUSI, Raffaello

13 FRAPPORTI, Mattia

14 MASNADA, Fausto

15 PACIONI, Luca

16 PALINI, Andrea

17 SPREAFICO, Matteo

18 VENDRAME, Andrea ASTANA PRO TEAM

21 ARU, Fabio

23 GATTO, Oscar

24 GRIVKO, Andrei

25 GRUZDEV, Dmitriy

25 KORSAETH, Truls Engen

26 MOSER, Moreno

27 SANCHEZ, Luis Leon

28 VALGREN, Michael BAHRAIN MERIDA

31 NIBALI, Vincenzo

32 BOARO, Manuele

33 CINK, Ondrej

34 GARCIA CORTINA, Ivan

35 NOVAK, Domen

36 PER, David

37 SIUTSOU, Kanstantsin

38 VISCONTI, Giovanni BARDIANI CSF

41 BOEM, Nicola

42 ANDREETTA, Simone

43 MAESTRI, Mirco

44 PACINOTTI, Nicolò

45 PIRAZZI, Stefano

46 TONELLI, Alessandro

47 VELASCO, Simone

48 WACKERMANN, Luca BMC RACING TEAM

51 VAN AVERMAET, Greg

52 BOOKWALTER, Brent

53 CARUSO, Damiano

54 DRUCKER, Jean-Pierre

55 HERMANS, Ben

56 KÜNG, Stefan

57 OSS, Daniel

58 QUINZIATO, Manuel BORA-HANSGROHE

61 SAGAN, Peter

62 BENEDETTI, Cesare

63 BODNAR, Maciej

64 BURGHARDT, Marcus

65 MCCARTHY, Jay

66 MÜHLBERGER, Gregor

67 PFINGSTEN, Christoph

68 POLJANSKI, Pawel CANNONDALE-DRAPAC

71 URAN, Rigoberto

72 BETTIOL, Alberto

73 CLARKE, Simon

74 HOWES, Alex

75 VAN BAARLE, Dylan

76 LANGEVELD, Sebastian

77 SKUJIŅŠ, Toms

78 VANMARCKE, Sep FDJ

81 PINOT, Thibaut

82 BONNET, William

83 LE BON, Johan

84 LUDVIGSSON, Tobias

85 MORABITO, Steve

86 REICHENBACH, Sebastien

87 ROUX, Anthony

88 ROY, Jérémy LOTTO SOUDAL

91 BENOOT, Tiesj

92 DE BIE, Sean

93 DE CLERCQ, Bart

94 MAES, Nikolas

95 MARCZYNSKI, Tomasz

96 MONFORT, Maxime

97 ROELANDTS, Jurgen

98 WELLENS, Tim MOVISTAR TEAM

101 AMADOR, Andrey

102 ARCAS, Jorge

103 BARBERO, Carlos

104 BENNATI, Daniele

105 BETANCUR, Carlos

106 BICO, Nuno

107 CARAPAZ, Richard

108 PEDRERO, Antonio NIPPO-VINI FANTINI

111 BAGIOLI, Nicola

112 CANOLA, Marco

113 FILOSI, Iuri

114 GROSU, Eduard Michael

115 KOISHI, Yuma

116 MARANGONI, Alan

117 SANTAROMITA, Ivan

118 UCHIMA, Kohei ORICA-SCOTT

121 KREUZIGER, Roman

122 BEWLEY, Sam

123 DURBRIDGE, Luke

124 EDMONDSON, Alexander

125 HAIG, Jack

126 JUUL-JENSEN, Christopher

127 KEUKELEIRE, Jens

128 TUFT, Svein QUICK STEP FLOORS

131 STYBAR, Zdenek

132 BRAMBILLA, Gianluca

133 JUNGELS, Bob

134 MARTINELLI, Davide

135 RICHEZE, Ariel Maximiliano

136 TRENTIN, Matteo

137 VAKOC, Petr

138 VERMOTE, Julien TEAM DIMENSION DATA

141 BOASSON HAGEN, Edvald

142 EISEL, Bernhard

143 HAAS, Nathan

144 RENSHAW, Mark

145 TEKLEHAIMANOT, Daniel

146 THOMSON, Jay Robert

147 THWAITES, Scott

148 VAN ZYL, Johann TEAM KATUSHA-ALPECIN

151 BELKOV, Maxim

152 GONÇALVES, José

153 MACHADO, Tiago

154 MATHIS, Marco

155 POLITT, Nils

156 RESTREPO, Jhonatan

157 WÜRTZ SCHMIDT, Mads

158 VICIOSO, Ángel TEAM LOTTO NL-JUMBO

161 BATTAGLIN, Enrico

162 LINDEMAN, Bert-Jan

163 LOBATO, Juan José

164 MARTENS, Paul

165 ROGLIČ, Primož

166 DE TIER, Floris

167 TOLHOEK, Antwan

168 VERMEULEN, Alexey TEAM SKY

171 ROSA, Diego

172 BOSWELL, Ian

173 GEOGHEGAN HART, Tao

174 GOLAS, Michal

175 KWIATKOWSKI, Michal

176 MOSCON, Gianni

177 PUCCIO, Salvatore

178 DOULL, Owain TEAM SUNWEB

181 DUMOULIN, Tom

182 HAGA, Chad

183 KELDERMAN, Wilco

184 PREIDLER, Georg

185 SINKELDAM, Ramon

186 TEN DAM, Laurens

187 TEUNISSEN, Mike

188 TIMMER, Albert TREK-SEGAFREDO

191 ALAFACI, Eugenio

192 VAN POPPEL, Boy

193 COLEDAN, Marco

194 FELLINE, Fabio

195 IRIZAR, Markel

196 PEDERSEN, Mads

197 REIJNEN, Kiel

198 STUYVEN, Jasper UAE TEAM EMIRATES

201 RAVASI, Edward

202 DURASEK, Kristijan

203 LAENGEN, Vegard Stake

204 MARCATO, Marco

205 MODOLO, Sacha

206 MOHORIC, Matej

207 NIEMIEC, Przemyslaw

208 TROIA, Oliviero

…

2016 Fabian Cancellara (SVI) Zdenek Štybar (CEC) Gianluca Brambilla (ITA) 2015 Zdenek Štybar (CEC) Greg Van Avermaet (BEL) Alejandro Valverde (SPA) 2014 Michal Kwiatkowski (POL) Peter Sagan (SVC) Alejandro Valverde (SPA) 2013 Moreno Moser (ITA) Peter Sagan (SVC) Rinaldo Nocentini (ITA) 2012 Fabian Cancellara (SVI) Maksim Iglinskij (KAZ) Oscar Gatto (ITA) 2011 Philippe Gilbert (BEL) Alessandro Ballan (ITA) Damiano Cunego (ITA) 2010 Maksim Iglinskij (KAZ) Thomas Lövkvist (SVE) Michael Rogers (AUS) 2009 Thomas Lövkvist (SVE) Fabian Wegmann (GER) Martin Elmiger (SVI) 2008 Fabian Cancellara (SVI) Alessandro Ballan (ITA) Linus Gerdemann (GER) 2007 Aleksandr Kolobnev (RUS) Marcus Ljungqvist (SVE) Mychajlo Chalilov (UCR)

La corsa verrà trasmessa in diretta da Raisport dalle 13.30 alle 16.20 e da Eurosport 2 dalle 14 alle 15.30

dalle 13.30 alle 16.20 e da dalle 14 alle 15.30 Strade Bianche 2017 Le squadre invitate a Strade Bianche, Tirreno e Sanremo Chi va al Giro e chi sarà costretto a farsi un giro Presentata l’edizione 2017 della Strade Bianche