Arlenis Sierra batte Giorgia Bronzini nella 3a tappa della Setmana Valenciana

In ottima forma in queste prime gare della stagione, la cubana Arlenis Sierra ha vinto oggi la terza tappa della Setmana Ciclista Valenciana sul traguardo di Alicante: dopo due salite lunghe ma non molto selettive, la corsa si è decisa con uno sprint di una sessantina di atlete e la 24enne portacolori dell’Astana Women’s Team è riuscita ad avere la meglio sulla piacentina Giorgia Bronzini, terzo posto invece per la britannica Katie Archibald. Altre due italiane si sono piazzate nei 10: Marta Bastianelli ha chiuso nona, tratta in inganno da un’errata comunicazione sul chilometraggio della tappa, Lara Vieceli invece ha fatto decima dopo aver tirato la volata alla compagna di squadra Sierra.

Con i 10″ di abbuoni conquistati per la vittoria, e i 3″ presi vincendo l’unico traguardo volante di giornata, Arlenis Sierra è balzata al secondo posto della classifica generale a 16″ dalla leader Cecilie Uttrup Ludwig, portacolori della Cervélo-Bigla che vanta anche Marie Vilmann e Ashleigh Moolman in terza e quarta posizione staccate di 20″. Domani ultima tappa a Valencia, un circuito pianeggiante da ripetere quattro volte.