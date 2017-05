Dunkerque, tutto facile per Démare. Napolitano ancora quarto

1 Minuti per leggerlo

Volata anche per la seconda tappa della 4 Jours di Dunkerque, disputata attorno a Saint Quentin. Al termine dei 171.6 km ha vinto colui che era partito nello sprint dalla prima piazza: Arnaud Démare continua così la collezione di successi nella corsa di casa, giungendo a quota otto, e in stagione, diventati ormai cinque per l’alfiere della FDJ.

A seguire, al secondo posto e lontano oltre una bicicletta, il belga Jens Debusschere; l’atleta della Lotto Soudal riesce così a confermare la maglia rosa di capoclassifica. Al terzo posto il francese Rudy Barbier (AG2R La Mondiale). Come 24 ore fa, il quarto posto è stato conquistato da Danilo Napolitano; il siciliano della Wanty-Groupe Gobert precede i francesi Samuel Dumoulin (AG2R La Mondiale) e Yanniss Yssaad (Armée de Terre), l’olandese Taco van der Hoorn (Roompot-Nederlandse Loterij), il belga Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) e i francesi Steven Tronet (Armée de Terre) e Hugo Hofstetter (Cofidis, Solutions Crédits).

Domani frazione importantissima ai fini della graduatoria. Da Beauvais a Amiens 152.5 km con numerosi strappetti che sgraneranno il plotone.