Javier Moreno dopo l’espulsione: «Mi scuso per la mia reazione»

Nella serata di ieri la Bahrain-Merida ha rilasciato un comunicato in cui Javier Moreno ha spiegato l’incidente avvenuto con Diego Rosa nel corso della quarta tappa del Giro d’Italia e che poi ha portato all’espulsione dalla corsa del corridore spagnolo. «Io e i miei compagni eravamo in fila nell’avvicinamento alla salita finale – ha raccontato Moreno – poi il Team Sky è arrivato a sinistra e Rosa voleva mettersi a ruota dei miei compagni davanti a me. Quando ha capito che avrei resistito ha alzato i toni al ché io ho reagito spingendolo, purtroppo causando una sua caduta. Voglio scusarmi per la mia reazioni e voglio chiarificare che ovviamente non era mia intenzione farlo cadere. Mi scuso con lui e con il Team Sky, così come con i miei compagni ed i nostri sponsor».