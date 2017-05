Dunkerque, dopo la paura di ieri migliorano le condizioni di Vandenbergh

Nella tappa di ieri della 4 Jours de Dunkerque una bruttissima caduta ha coinvolto quasi una cinquantina di corridori. Colui che ha patito le conseguenze peggiori è Stijn Vandenbergh; il passistone dell’AG2R La Mondiale aveva addirittura perso i sensi a causa del violentissimo impatto con il terreno. E, elemento ancora più inquietante, aveva iniziato a perdere copiosamente sangue da naso e bocca.

Tra l’apprensione generale di colleghi e personale della carovana, il belga è stato subito trasportato a tutta velocità presso l’Ospedale di Valenciennes, dove è giunto in gravi condizioni. Fortunatamente la situazione è migliorata nella serata di ieri e, con il passare delle ore, in quella odierna.

La squadra savoiarda ha emesso un comunicato in cui tratta la situazione. Vandenbergh soffre di una forte commozione cerebrale con annessa contusione temporale. Dopo aver passato una notte in osservazione, gli esami a cui è stato sottoposto hanno rilevato miglioramenti. Il dottore del team Fabrice Descombes spiega: «Le lesioni di cui soffre sono in fase miglioramento. Rimarrà sotto osservazione per diversi giorni».

Ovviamente impossibile dire ora quando il trentatreenne potrà tornare alle corse. Di certo, dopo la paura iniziale, la vicenda sta prendendo una piega decisamente più confortante.