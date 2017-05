Si apre il Tour de Tunisie, la prima al tedesco Stauder

Con soli 45 atleti al via, l’edizione 2017 del Tour du Tunisie non è, per così dire, l’appuntamento clou del calendario. Nella prima tappa disputata oggi fra Tunisi e Biserte sulla distanza di 130 km tre corridori si sono giocati il successo; a prevalere il tedesco Benjamin Stauder (Embrace The World).

Il ventinovenne ha preceduto l’algerino Abdallah Benyoucef (GS Petrolier) e il tunisino Ali Nouisri (Nazionale tunisina). A 12″ il tedesco Lucas Carstensen (Embrace The World), che ha anticipato l’algerino Yacine Hamza (GS Petrolier) e il belga Matthias Legley (NaturaBlue Cycling). Domani in programma la Biserte-Tabarla di 170.5 km, con diverse ondulazioni nella fase centrale.