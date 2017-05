Zhoushan Island, Moberg su Sanguineti nella prima tappa

In Cina ha preso il via il Tour of Zhoushan Island con la ligure Ilaria Sanguineti che nella prima frazione ha colto subito un buon secondo posto in volata: la portacolori della BePink-Cogeas è stata preceduta solamente dalla norvegese Emilie Moberg, 25enne della Hitec Products al secondo successo in stagione. Sul podio di tappa è salita anche la croata Mia Radotic mentre nella top10 troviamo anche altre due italiane: Simona Frapporti ha chiuso sesta, Arianna Fidanza nona.

In classifica generale, grazie anche al successo ad un traguardo volante, Emilie Moberg guida con 7″ di vantaggio su Ilaria Sanguineti e Mia Radotic, Jelena Eric è a 11″ mentre a 12″ troviamo la danese Christina Siggaard e la bergamasca Arianna Fidanza.