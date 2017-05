Svelato il calendario 2017-2018 della Coppa del Mondo su Pista

L’Unione Ciclistica Internazionale ha rivelato le date e le sedi degli appuntamenti con la Coppa del Mondo su pista 2017-2018. Purtroppo non ci sono novità nel numero di prove, sempre mestamente ridotte a quattro fine settimana; decisamente non soddisfacente per protagonisti e appassionati, che non possono legare con una disciplina storica ma che da troppo tempo non viene promossa al meglio dalla federazione internazionale.

Questi gli appuntamenti della prossima Coppa del Mondo:

• Pruszków (Polonia), 4-5 novembre

• Manchester (Gran Bretagna), 10-12 novembre

• Milton (Canada), 2-3 dicembre

• Santiago (Cile), 9-10 dicembre

Con l’eccezione di Manchester, le rimanenti tre prove ospiteranno per la prima volta una tappa del massimo circuito. Gli altri appuntamenti della stagione sono i Mondiali juniores di Montichiari, in programma dal 25 al 27 agosto, e i Mondiali élite di Apeldoorn dal 28 febbraio al 4 marzo.