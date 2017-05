Nicolai Brøchner non si ferma: vittoria anche ad Uppsala

È una delle corse dalla maggior tradizione al mondo, pur essendo di un paese non così centrale nel ciclismo come la Svezia. Eppure la Scandinavian Race in Uppsala è giunta alla 109ª (sì, centonovesima) edizione. Per la seconda in volta in tre anni a conquistare la prova è Nicolai Brøchner.

Il ventitreenne danese del Riwal Platform non ha ancora avuto una chance a livello professionistico, nonostante i risultati siano dalla sua parte. Basti pensare che, con quello odierno, ha vinto tre prove in altrettanti paesi nelle ultime due settimane: prima in patria il GP Himmerland Rundt e poi nei Paesi Bassi la Ronde van Overijssel.

Nella volata a tre i battuti sono altri due danesi come Morten Ollegaard (BHS Almeborg Bornholm) e Rasmus Quaade (Team Giant-Castelli). La prima parte del gruppo, giunta a 6″, è stata regolata dal finlandese Matti Manninen (Team FixIt.no) sul norvegese Audun Brekke Fløtten (Uno-X Hydrogen).