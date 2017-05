Scandolara vince la Dwars door de Westhoek. Confalonieri a podio, bene Balsamo

Bellissima giornata per i colori italiani in Belgio alla Dwars door de Westhoek: la vittoria, per distacco, è infatti andata alla veronese Valentina Scandolara che ritrova il primo posto in una corsa UCI che le mancava dal settembre 2015. L’italiana della WM3 Pro Cycling Team è riuscita a staccare tutte le compagne di fuga a circa 5 chilometri dall’arrivo dopo una precedente lunga azione solitaria della compagna di squadra Kitchen: Scandolara è arrivata al traguardo con 11″ di vantaggio sull’olandese Natalie Van Gogh.

Ma l’Italia sorride anche con Maria Giulia Confalonieri che ha agguantato la terza posizione a 20″ da Scandolara anticipando Valerie Demey (quarta a 23″) e un gruppetto regolato da Lotto Kopecky. Tra 15 atlete del gruppetto di testa che ha caratterizzato la corsa, c’era anche la giovanissima Elisa Balsamo che poi al traguardo è riuscita a ottenere un’ottima decima posizione nel gruppetto arrivato a 29″ da Scandolara: per la piemontese della Valcar-PBM si tratta dei primi punti UCI conquistati in carriera.