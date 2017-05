Tour of California 2017

Il percorso, composto di 7 tappe, è piuttosto lineare. Delle prime quattro frazioni, tre sono per sprinter, la seconda con arrivo a San José prevede la salita di Mount Hamilton che potrebbe fare una certa selezione; il primo scoglio decisivo è l’ormai tradizionale arrivo in salita a Mount Baldy, 8 km all’8.5% di pendenza media, poi il secondo la lunga crono (25 km) di Big Bear Lake. Se dopo queste due frazioni la situazione in classifica non dovesse essere chiara, attenzione perché l’ultima tappa che arriva a Pasadena non è semplicissima.

12 le formazioni World Tour impegnate, più 3 Professional e 2 Continental derogate (cosa che ha fatto molto discutere): Julian Alaphilippe non potrà difendere il successo del 2016, causa il prolungarsi del suo infortunio al ginocchio. Il favorito potrebbe dunque essere il polacco Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), il corridore da GT più quotato al via, con possibili rivali Robert Gesink (LottoNL-Jumbo, vincitore 2012) supportato da George Bennett, ed Andrew Talansky (Cannondale-Drapac).

Più ricco il parco degli sprinter e passisti veloci, col campione del mondo Peter Sagan che dovrà vedersela con Marcel Kittel (Quick-Step Floors), John Degenkolb (Team Sunweb) e Alexander Kristoff (Team Katusha), insomma il gotha del ciclismo internazionale. E tra questi s’inserirà Elia Viviani (Team Sky), “incattivito” dall’esclusione del Giro d’Italia.