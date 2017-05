Tour of California, Marcel Kittel fa suo il primo sprint. Buon terzo Elia Viviani

Nella serata di ieri è scattato l’Amgen Tour of California, alla prima edizione nell’ambito del World Tour. La corsa statunitense vede la presenza di moltissimi velocisti di primo piano, mentre è decisamente più carente dal punto di vista degli specialisti della generale.

La prima frazione si è disputata attorno alla capitale del Golden State, ossia Sacramento. I 167 km di giornata sono stati caratterizzati da una fuga di quattro elementi: protagonisti l’australiano Jonathan Clarke (UnitedHealthcare), l’olandese Floris Gerts (BMC Racing Team), il francese Charles Planet (Team Novo Nordisk) e lo statunitense Ben Wolfe (Jelly Belly p/b Maxxis).

Il quartetto non ha mai goduto di un margine esorbitante, visto che il gruppo ha permesso loro di possedere al massimo di 2’30”. Le formazioni che hanno tenuto chiusa la corsa sono state la Quick Step Floors e il Team Katusha-Alpecin. I battistrada sono stati riassorbiti quando la corsa era già entrata nel circuito finale.

Come da previsioni, per determinare il nome del vincitore si è dovuto attendere lo sprint. Nel quale ha prevalso, conquistando l’ottantesima vittoria in carriera, Marcel Kittel. Il tedesco della Quick Step Floors coglie all’ottava affermazione del 2017 vincendo in maniera netta.

Alle sue spalle un cast di tutto rispetto. A cominciare dal campione del mondo Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), habitué della corsa californiana. Terzo un altro corridore plurititolato come Elia Viviani: il veronese del Team Sky inizia così con il piede giusto l’avventura statunitense.

Quarto posto peri l tedesco John Degenkolb (Trek-Segafredo), quindi a seguire il lussemburghese Jempy Drucker (BMC Racing Team), il sudafricano Reinardt Janse van Rensburg (Team Dimension Data), il belga Jonas Van Genechten (Cofidis, Solutions Crédits), lo sloveno Marko Kump (UAE Team Emirates), l’olandese Wouter Wippert (Cannondale-Drapac) e lo statunitense Travis McCabe (UnitedHealthcare). Tredicesimo posto per Alexander Kristoff (Team Katusha-Alpecin), non ben coordinatosi con i propri gregari.

Oggi in programma la seconda frazione da Modesto, patria del nuotatore Mark Spitz, a San José. Soli 143 km per una tappa con quattro gpm e l’arrivo in uno strappetto. Il favoritissimo d’obbligo risponde al nome di Peter Sagan.