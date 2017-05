Tour of Norway 2017

Ventuno le formazioni in gara, di cui cinque World Tour. Molta attenzione viene posta su Edvald Boasson Hagen (Team Dimension Data), due volte vincitore in passato ma decisamente opaco nel 2017. Interessante la composizione della Orica-Scott con Michael Albasini, Simon Gerrans e Robert Power. La Lotto Soudal punta su Sander Armée e Tony Gallopin per la classifica. Per le volate citofonare in casa Team Lotto NL-Jumbo con Dylan Groenewegen mentre la Cannondale-Drapac ripropone gli specialisti del pavé come Sebastian Langeveld, Dylan van Baarle e Sep Vanmarcke.

Tra gli atleti delle dieci Professional c’è il detentore del titolo Pieter Weening (Roompot-Nederlandse Loterij). Altri nomi da tenere d’occhio, fra classifica e volate, ci sono Justin Jules (WB Veranclassic-Aqua Protect), Daniel McLay (Fortuneo-Vital Concept), Juan Sebastián Molano (Manzana-Postobón), Lars Petter Nordhaug (Aqua Blue Sport), Dylan Page (Caja Rural-Seguros RGA) e Alexander Porsev (Gazprom-RusVelo).

Particolare curiosità nel vedere il debutto stagionale su strada per l’iridato del ciclocross Wout Van Aert (Veranda’s Willems-Crelan). Spazio infine alle cinque Continental norvegesi e alla danese Veloconcept, dove gareggia Rasmus Guldhammer, tra le possibili sorprese per la classifica.