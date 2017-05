Giacomo Nizzolo non ce la fa: il campione italiano lascia il Giro d’Italia

È durato 10 tappe il Giro d’Italia di Giacomo Nizzolo: dopo giorni di sofferenza, dovuta ad una condizione fisica ancora precaria e ad una forma di allergia, il campione italiano ha deciso di gettare la spugna e ogni non prenderà il via nella Firenze-Bagno di Romagna. Nizzolo era arrivato al Giro con appena sei giorni di gara nelle gambe per via di una tendinite al ginocchio che l’aveva tenuto fermo ai box nei primi mesi dell’anno: nonostante il lombardo della Trek-Segafredo era riuscito a piazzarsi quarto sul traguardo di Olbia nella prima tappa e poi aveva centrato il podio (terzo) nella frazione di Cagliari.