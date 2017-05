Amanda Spratt vince in fuga all’Emakumeen Bira, terza Marta Bastianelli

1 Minuti per leggerlo

La seconda tappa dell’Emakumeen Bira ha premiato il coraggio dell’australiana Amanda Spratt (Orica) che ha vinto e conquistato la maglia di leader della corsa grazie ad un attacco nel finale. Con la Spratt si è mossa anche l’atleta basca Ane Santesteban (Alé) che si è dovuta arrendere negli ultimi metri tagliando il traguardo con 2″ di ritardo.

A 26″ di distanza dalla vincitrice è arrivato il gruppo dove Orica-Scott e Alé Cipollini si sono invertite le posizioni rispetto alla fuga: lo sprint per il terzo posto se l’è aggiudicato Marta Bastianelli con Gracie Elvin in quarta posizioni. In classifica generale dopo due tappe Amanda Spratt comanda con 5″ di vantaggio su Ane Santesteban e 22″ su Marta Bastianelli, settima è Soraya Paladin che nella tappa odierna si è vista all’attacco da lontano.