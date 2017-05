Baltyk Karkonosze, l’ucraino Kulyk si prende seconda tappa e maglia

Volata a ranghi compatti per la seconda tappa del Baltyk-Karkonosze Tour, disputata tra le città polacche di Goleniow e Chociwel. Ad imporsi, conquistando la prima affermazione del 2017, è stato Andriy Kulyk; il ventisettenne ucraino del Kolss-BDC Team ha avuto la meglio sui padroni di casa Pawel Franczak (Team Hurom) e Grzegorz Stepniak (Wibatech Fuji).

Quarto posto per Johim Ariesen: l’olandese del Metec-TKH Continental, vincitore ieri, perde la maglia di leader in favore di Kulyk, che ora lo precede di 4″. Domani ancora spazio alle tante ruote veloci in gara con la terza delle sei frazioni in programma: venerdì è la volta dell’appuntamento di 116.1 km a Zbaszynek.