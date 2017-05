Tour of Norway, seconda vittoria stagionale di Dylan Groenewegen

Giornata molto dura oggi in Norvegia tra pioggia, vento e freddo, ma i fattori meteorologici non sono serviti ad impedire un arrivo a ranghi compatti nella seconda tappa del Tour of Norway: a Brumunddal a sfrecciare per primo sul traguardo è stato l’olandese Dylan Groenewegen, al secondo successo in stagione dopo la tappa d’apertura del Tour de Yorkshire a fine aprile. Con oggi sono otto le vittorie nel 2017 del Team LottoNL-Jumbo.

Il copione della tappa è stato pressoché identico a ieri. Il gruppo nel finale ha annullato la fuga solitaria di un colombiano della Manzana-Postobón, oggi Fernando Orjuela, che era rimasto davanti dopo aver staccato i due compagni di fuga norvegesi (Eikeland e Røinås). Si è arrivati quindi alla volata dove Dylan Groenewegen è riuscito ad avere la meglio sull’iridato Under23 Kristoffer Halvorsen e sul vincitore di ieri Edvald Boasson Hagen. Lo stesso Edvald Boasson Hagen è rimasto in testa alla classifica generale.