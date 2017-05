Che giornata per la Kolss! Vittoria anche al Tour of Ukraine con Buts

Giornata da ricordare per il Kolss-BDC Team: la formazione ucraina ha infatti corso in due differenti gare, riuscendo a conquistarle entrambe. Fatto che, per un team Continental per quanto ben strutturato, rappresenta un evento più unico che raro. Dopo l’affermazione di Andriy Kulyk in Polonia al Baltyk-Karkonosze Tour, la squadra gialloblu ha vinto nella corsa di casa.

La prima tappa in linea del Tour of Ukraine, lunga 179.1 km con partenza e arrivo a Bila Tserkva, ha visto il successo di Vitaliy Buts. L’ex corridore della Lampre ha battuto il connazionale Adam Tesler (Yunnan-Lvshan Landscape), il lettone Emils Liepins (Rietumu Banka Riga) e l’azero Samir Jabrayilov (Synergy Baku).

Grazie all’abbuono conquistato Liepins, ieri secondo nel prologo, strappa la maglia gialla di capoclassifica al kazako Stepan Astafyev. Domani è la volta della cronometro a squadre di 30 km da Suholuchcha a Dymer.